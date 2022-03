Nantes-Monaco (2-2, 4-2 t.a.b.) : Nantes rejoint Nice en finale de la Coupe de France

Quel match, quelle demi-finale ! Dans un stade La Beaujoire en fusion, le FC Nantes et l'AS Monaco ont livré une bataille homérique. Et ce sont les Nantais qui l'ont emporté aux tirs au but et se qualifient pour la finale.

Maripan : un but et une boulette

Au bout de 40 secondes jeu, Randal Kolo-Muani donnait le ton de la partie en slalomant dans la défense monégasque mais son tir était contré par Djibril Sidibé.

Avec un match rythmé dès ses premiers instants, le premier but arrivait avant la fin du premier quart d'heure. A la suite d'un coup franc finement joué, Guillermo Maripan plaçait une tête hors de portée de Rémy Descamps, le portier nantais (13e).

Dans la foulée de son but, le Chilien sauvait son équipe en remportant un duel face à Kolo-Muani mais se blessait sur l'action (14e). Après plusieurs minutes passées au sol, le Chilien reprenait sa place. Mais sans doute encore groggy, il perdait bêtement un ballon face à… Kolo-Muani.

Le flèche nantaise filait droit et but et adressait un centre pour Moses Simon. Djibril Sidibé se jetait pour tacler le ballon et l'envoyait involontairement au fond de ses propres buts…

On jouait alors la 21e minute et cette égalisation chanceuse faisait exploser de joie La Beaujoire. Les supporters nantais pensaient même regagner les vestiaires avec l'avantage au score mais Ludovic Blas manquait le cadre à bout portant après un service acrobatique de Kolo-Muani (45+1e).

Deux buts en une minute

La deuxième mi-temps était toute aussi intéressante et agréable à suivre. A la 74e minute, les Nantais insistaient dans la surface monégasque et après plusieurs contres, le ballon revenait dans les pieds de Moutoussamy qui ne se faisait pas prier pour l'envoyer au fond des filets.

Le public exultait mais se ravisait une minute plus tard. En effet, Monaco égalisait aussitôt sur une tête de Boadu, profitant des largesses défensives des Nantais qui fêtaient encore le but de Moutoussamy…

Les deux équipes ne parvenaient pas à inscrire un troisième but dans les dernières minutes et avaient donc recours à la séance de tirs au but pour se départager (il n'y a plus de prolongation en Coupe de France).

Et à ce petit jeu-là, c'est le FC Nantes qui se montrait le plus réaliste, réussissant ses quatre tentatives tandis que Ben Yedder (arrêt de Descamps) et Tchouaméni (au-dessus) se loupaient.

Le 8 mai prochain, Nantes retrouvera l'OGC Nice en finale de la Coupe de France au stade de France. Les Canaris tenteront de remporter le prestigieux trophée pour la première fois depuis l'an 2000.