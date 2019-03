Nantes - "Marqué à vie", Touré se livre sur la disparition de Sala

Le joueur du FC Nantes s'est confié au sujet de la disparition d'Emiliano Sala dans un entretien accordé à l'Equipe.

Le niveau de : "Si je me focalisais sur la qualité de l'effectif, je dirais qu'on n'est pas à notre place. Depuis décembre, on est dans une spirale un peu négative, on a perdu beaucoup de points, on a eu notre lot de défaites 1-0 (6). Donc si on en est là, c'est que c'est mérité, mais je persiste à dire qu'avec la qualité de l'effectif, on doit être bien au-dessus."

La saison particulière : "Non, c'est sûr, malheureusement la vie continue, on doit faire avec. En tant que footballeur et en tant qu'homme, cette saison restera gravée dans la mémoire de tout le monde. C'est difficile car partout où l'on passe, on a cette image qui nous est remise en tête par une parole, une photo, des chants. On a un coeur et ça pèse encore sur les consciences. Deux mois après, dans cinq ans ou dix ans... Cette saison nous marquera à vie."

La disparition de Sala : "Il y a eu cette période de recherches où tout le groupe était limite tout le temps sur son téléphone à savoir si on avait plus d'infos que l'heure précédente, à se demander où il pouvait être, on avait l'infime espoir qu'on le retrouve. Les nuits étaient très courtes. J'ai vu aussi une belle solidarité, j'ai trouvé ça cool par rapport à l'image que le foot peut renvoyer. Les gens peuvent dire parfois qu'on est un peu égoïstes, un peu hautains. Malheureusement, c'est seulement quand ce genre de choses arrivent qu'on voit qu'on peut être solidaires, mais ça montre qu'on n'est pas comme certains le pensent."

Le caractère de l'équipe : "J'essaie de garder la tête haute, comme nous le demande le coach. Il faut faire face. On a un groupe de caractère, donc sur les matches qui restent, on doit remonter la pente et tout donner pour nous, le club et lui."