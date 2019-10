Nantes - Le message de Fabio après sa grave blessure

Victime d'une rupture du tendon rotulien du genou, le latéral nantais ne rejouera pas cette saison. Il a promis de revenir plus fort.

C'est l'une des mauvaises nouvelles de la soirée pour le FC . En plus de leur revers contre (0-1) - le deuxième consécutif - les Canaris ont perdu Fabio sur blessure. Victime d'une rupture du tendon rotulien sur l'action qui mène au but de Wissam Ben Yedder, le latéral ne rejouera pas cette saison.

"Fabió, on l'a perdu pour la saison. Rupture du tendon rotulien. Il se fera opérer la semaine prochaine. C'est un gros coup dur, pour lui et pour nous", s'est lamenté Christian Gourcuff après le coup de sifflet final.

"Je sais que je reviendrai plus fort afin d'aider Nantes et mes compagnons, a réagi le joueur sur son compte Instagram ce samedi. Dieu est au contrôle et il m'aidera toujours à être fort avec ma famille. Merci aux fans pour les messages d'amour !"

Nantes devra faire sans lui pour tenter de renouer avec le succès dès mercredi avec la réception du en seizièmes de finale de la Coupe de la ligue (21h05). Les Canaris retrouveront ensuite la dimanche prochain à Bordeau (15h).