Nantes, Kombouaré s’inquiète pour ses joueurs

Antoine Kombouaré, le coach de Nantes, s’est montré fataliste après le faux-pas des siens contre Reims mercredi.

Après trois matches sans défaite, Nantes est retombé dans ses travers mercredi en s’inclinant à domicile contre Reims (1-2). Les Canaris menaient au score assez tôt dans cette partie, mais ils ont fini par céder, avec notamment un but concédé dans les derniers instants du match.

Cette défaite a des conséquences particulièrement néfastes. Concédée face à un concurrent pour le maintien, elle voit Nantes s’enfoncer dans la zone des reléguables, avec désormais trois points de retard sur le 17e, le FC Lorient.

La situation comptable est alarmante, mais ce qui inquiète encore plus le coach de l’équipe c’est le moral des joueurs. Antoine Kombouaré sent ses protégés totalement abattus, et pas vraiment dans les meilleures prédispositions pour lutter pour leur survie parmi l’élite.

« C’est très dur, on sent des joueurs très déçus, ils ne sont pas loin de sentir de l’abattement. Quand on regarde les statistiques, on est fragiles, malades, a regretté le technicien nantais en conférence de presse. Dès que l’adversaire revient au score, on a du mal à rester fort dans nos têtes. On est dans le dur, pour ne pas dire plus », a-t-il déclaré.

« J’ai très envie de me battre pour ce club »

Le technicien kanak est préoccupé, mais il veut quand même croire en un rebond des siens. Il estime qu’il y a encore suffisamment de temps pour remonter la pente. « Heureusement pour nous, il y a des matches et du travail pour relever la tête. Soit vous lâchez et vous donnez raison aux adversaires et on est vacances et on file en L2. Soit on s’accroche, on se bat et on fait tout pour combler ce déficit. J’ai très envie de me battre pour ce club. »

Enfin, l’ancien entraineur de Toulouse n’a pas manqué de souligner que sa formation n’est pas vraiment en réussite en ce moment : « On est très déçus. Il y a de l'abattement. C'est normal. On a le sentiment de faire un bon match. Ils tirent 2 fois cadrés, deux buts. C'est la preuve qu'on est fragiles. Il faut se battre, se remettre au boulot. Il reste 10 matches, 30 points à aller chercher. On a aussi la poisse, mais on est les seuls responsables. C'est à nous d'aller chercher la réussite. »

Nantes doit se remettre sur les bons rails, mais il sera difficile de le faire lors de la prochaine journée puisque c’est un déplacement au Parc des Princes pour une opposition face au PSG qui attend Ludovic Blas et ses partenaires.