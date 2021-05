Nantes, Kombouaré "impressionné" par son équipe

Le coach nantais s’est dit être sous le charme de ce que propose sa formation en ce moment.

Pour la première fois de la saison, le FC Nantes a obtenu deux victoires de rang en championnat. Après le succès à Strasbourg (2-1), les Canaris sont allés battre Brest ce dimanche et avec la manière en plus (4-1). Un carton qui a fait logiquement plaisir à leur entraineur, Antoine Kombouaré.

Au coup de sifflet final, le technicien kanak n’a pas manqué d’exprimer sa fierté envers ses troupes. « Je suis impressionné par la performance de mes joueurs, a-t-il confié en conférence de presse. On était venus ici pour gagner, pour marquer des buts, mais autant je ne pensais pas. Si mes joueurs sont capables de me surprendre comme ça, je prends ! Brest n'a pas fait un grand match mais on y est pour beaucoup aussi. »

« La confiance et l’efficacité sont de retour »

L’ancien coach du PSG estime que tous les voyants sont actuellement au vert pour son équipe et qu’elle a fini de manger son pain noir. « Il fallait être capable de gagner deux fois de suite, ce qu'on n'avait jamais fait cette saison. Ça veut dire que la confiance est revenue. Et l'efficacité aussi, a-t-il relevé. On a été très costauds en défense et chirurgicaux en attaque, on a marqué sur les deux premières situations. Et Alban a fait les arrêts qu'il fallait. C'est la première fois qu'on a 2 mi-temps solides. C'est constant dans l'effort, dans la simplicité du jeu aussi. »

Nantes est en plein redressement, mais le maintien est encore loin d’être assuré. 18e au classement, Blas et ses coéquipiers sont actuellement en position de barragistes.

Kombouaré attend une confirmation le week-end prochain

Kombouaré, qui n’avait pas réussi à maintenir Guingamp et Toulouse, attend de ses protégés qu’ils restent sur la même dynamique jusqu’au bout. « Il faut confirmer, on n'a pas le choix, on a pris tellement de retard ! Les joueurs ont fait ce qu'il fallait pour rectifier le tir. Maintenant il faut maintenir ce niveau de performance. »

La prochaine sortie des Nantais ça sera samedi à domicile face à Bordeaux. Leur ultime succès à La Beaujoire remonte au 18 octobre dernier contre Brest. Soit plus de six mois sans gouter à la victoire dans leur fief. Une série qu’il est grand temps de stopper.