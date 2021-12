Nantes : Kombouaré impressionné par la deuxième mi-temps de ses joueurs

Les Nantais ont totalement changé de visage à la pause pour renverser une situation bien mal engagée face au RC Lens après les buts rapides de Pereira Da Costa et Kalimuendo.

"On est resté calmes, on a surtout essayé de corriger certaines choses. C'était surtout mental car les joueurs sont rentrés abattus, il fallait surtout les relever, leur dire que c'était possible de revenir", a réagi Antoine Kombouaré en conférence de presse après la rencontre.

"De gagner, non. Ça, d'abord, je n'y pense pas. C'était marquer un but, peut-être les faire douter, ne pas en prendre un troisième, après tout peut se passer... Et ils ont été formidables. On a eu onze nouveaux joueurs, ils se sont transformés et révoltés.

"On a pris un maximum de risques en pressant plus haut, ce qu'on voulait faire au départ, mais on a été cueillis à froid. Tout ce qu'on a fait de mal en première s'est renversé."

L'entraîneur nantais avait pourtant fait le choix de garder les mêmes joueurs sur la pelouse, malgré les difficultés des 45 premières minutes. "À 0-2, soit vous changez cinq joueurs d'un coup, soit vous leur dites certaines choses et vous leur faites confiance, en espérant qu'ils réagissent.

"En première, on n'a pas été capables de récupérer le ballon, donc c'est difficile de mettre le pied dessus. En deuxième, on est restés à presser haut, à commencer donc par les attaquants."

Une rencontre totalement renversée grâce à un doublé de Kolo Muani, avant le but de la victoire signé Moses Simon, remplaçant au coup d'envoi. "Il n'était pas bien en ce moment, à l'image de l'équipe. Il a eu une réaction de grand champion", s'est félicité l'ancien technicien du PSG à propos de son milieu de terrain.

"Et c'est une immense fierté pour moi de voir la Beaujoire exploser comme ça. Il y a eu un tournant à Lille avec le penalty arrêté par Alban (Lafont), ce succès sur la fin à Lorient et là, alors qu'on n'avait jamais battu une équipe du top 5. Chapeau."