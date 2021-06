Nantes - Kita : "Quand je vois le FC Kita sur le cercueil, je vois la famille Kita"

Le président nantais est revenu sur les vives tensions qui ont émaillé la fin de saison du club, notamment au soir du maintien contre Toulouse.

C'est peu dire que le FC Nantes a vécu une saison des plus compliquées, sur et en dehors du terrain. Au soir du maintien validé lors du match retour contre Toulouse dimanche dernier, de nouvelles tensions ont eu lieu alors que plusieurs salariés du club, ainsi que l'agent Mogi Bayat, ont décidé de déterrer le cercueil du "FC Kita", enterré aux abords de la Beaujoire par les ultras du club pour protester contre la présidence de Waldemar Kita.

"Sur le plan sportif c'est clair que nous n'avons pas fait une bonne saison. Elle a été compliquée pour tous les clubs, avec les problèmes sanitaires et économiques, l'absence de public, il fallait être costaud", a tout d'abord reconnu l'intéressé dans une interview accordée à L'Equipe.

Avant d'assurer qu'il n'était pas vendeur, et ce malgré la création d'un collectif dans lequel figure notamment Mickaël Landreau, pour racheter le club : "Je suis en train de vous parler du projet, je ne peux pas être vendeur. Il n'y a pas de raison aujourd'hui de vendre."

Le président des Canaris est également revenu sur ces tensions avec les supporters. "Ce qu'il s'est passé dimanche soir est un scandale. Attaquer du personnel pendant une réunion amicale... S'il y a du dialogue à retrouver, il n'y a pas de problème. Je suis le premier à écouter tout le monde", a-t-il assuré avant de condamner fermement l'idée de la Brigade Loire d'enterrer un cercueil portant l'inscription "FC Kita".

L'article continue ci-dessous

"Pour un homme comme moi, catholique, c'est insupportable. Je ne pouvais pas laisser les gens venir faire leurs besoins sur ma tombe. Je dis : 'soyez respectueux à mon égard et à l'égard de ma famille', on ne peut pas laisser un cercueil à 50 mètres du stade et partir tous en vacances tranquillement, sans aucun problème", poursuit-il.

"On aurait peut-être pu faire ça différemment. Mais on était contents, heureux, ça voulait dire : "Vous voyez, le FC Nantes n'est pas mort, il est toujours là !" Je suis chrétien, et pour moi un enterrement ce n'est pas de la rigolade, d'accord ?

"Je peux vous dire que quand je vois le FC Kita sur le cercueil, je vois la famille Kita. C'est plus grave que ce que vous dites. Vous ne voyez pas la haine chez cette cinquantaine de mecs qui emmène les autres ? La haine de tuer quelqu'un. C'est une honte."