Nantes : Kita l'a toujours mauvaise pour Kolo Muani

Révélation nantaise la saison dernière, l'attaquant Randal Kolo Muani confirme durant cet exercice 2021-22. Le natif de Bondy a inscrit 13 buts en Ligue 1 et permet aux Bretons de rêver d'une qualification européenne. Néanmoins, force est de constater que sa relation avec le club, et notamment avec le président Waldemar Kita, est considérablement entamée.

"On m'a pris un peu pour un con"

Et pour cause, en fin de contrat en juin, l'attaquant de 23 ans a choisi de partir libre au terme de la saison pour poursuivre sa carrière en Allemagne, où son contrat en faveur de l'Eintracht Francfort a été paraphé dès le mois de mars. Voir son jeune talent déniché dans les divisions inférieures partir sans lui rapporter d'argent, voilà qui a le don d'énerver Waldemar Kita.

"Je me suis impliqué avec son père, idem pour Antoine Kombouaré. Je pense qu'ils ont signé avec Francfort depuis deux ans. On m'a pris un peu pour un con", a ainsi pesté le boss des Canaris, dans une interview à Presse Océan. "À sa place, je regretterais d'avoir signé si vite. Car il aurait pu aller plus haut. J'ai proposé au père de prolonger le contrat, d'augmenter le salaire au-delà de 100 000 euros par mois et, en cas de revente, de toucher 50 %. Je ne peux pas faire mieux", a ensuite révélé le dirigeant, qui lui souhaite tout de même bon vent.

Une finale de Coupe de France à jouer

"Je lui souhaite tout le bonheur car c'est un bon gamin, contrairement à son entourage", a enfin conclu Waldemar Kita. Samedi soir, en finale de la Coupe de France face à l'OGC Nice, Randal Kolo Muani a l'occasion de marquer l'histoire du FC Nantes. Réconciliation ?