Nantes - Halilhodzic : Les Parisiens "seront vexés, ils vont réagir"

L'entraîneur du FC Nantes s'attend à un PSG (défait à Lille 1-5) revanchard lors du match en retard de la 28e journée de Ligue 1, ce mercredi (19h).

Le PSG a une nouvelle chance d'assurer le huitième titre de champion de de son histoire, ce mercredi soir sur la pelouse de , en match en retard de la 28ème journée de . Une victoire et les hommes de Thomas Tuchel seraient définitivement sacrés.

Mais l'entraîneur parisien devra une nouvelle fois faire avec de nombreux absents à la Beaujoire : de retour de blessure, Cavani et Neymar sont trop justes, alors que Di Maria et Marquinhos, blessés, devraient être rejoints à l'infirmerie par Thomas Meunier et Thiago Silva, touchés (respectivement à la cuisse et au genou) et sortis lors de la première mi-temps à , dimanche soir (1-5, 32ème journée de ). Juan Bernat, exclu avant le retour aux vestiaires sur la pelouse de Stade Pierre Mauroy, et Marco Verratti (accumulation de cartons), seront quant à eux suspendus.

Des absences et une dynamique négative dont l'entraîneur des Canaris, Vahid Halilhodzic, espère profiter, même s'il prévient : "Ils seront vexés, ils vont réagir", a-t-il estimé ce lundi après-midi en conférence de presse. "Il y a quand même des joueurs de classe mondiale, quand je vois ce qu'est capable de faire un joueur comme Mbappé. C'est un joueur qui peut gagner un match tout seul."

"Ils vont vouloir se racheter de cette belle gifle"

"Ils vont vouloir se racheter de cette belle gifle. Ils vont venir ici beaucoup plus motivés, organisés, pour assurer enfin le titre, même s'ils sont champions depuis un certain temps déjà. Ils sont vexés donc il faut se méfier, ce n'est pas n'importe qui. Est-ce qu'on va en profiter ? J'espère", souffle le coach du FC Nantes.

Malgré tout, "Coach Vahid" veut y croire : "Après la victoire sur (2-1, 32ème journée de Ligue 1, vendredi 12 avril), j'ai dit à mes joueurs qu'il fallait tenter un nouvel exploit face au PSG. Mercredi, il faudra faire encore un meilleur match que celui qu'on a fait contre Lyon."

Le 3 avril dernier, Nantes avait subi la loi des Parisiens au Parc des Princes (0-3), en demi-finale de . En cas de victoire à la Beaujoire mercredi, les Nantais feraient un pas important vers le maintien, eux qui occupent la 15ème place du championnat avec 34 points (en 31 matches disputés).