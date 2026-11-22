Comment regarder Nantes - Grenoble avec un VPN

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. Choisissez un fournisseur de services VP de confiance et téléchargez l’application sur votre appareil (ordinateur, téléphone ou tablette). Choisissez l’emplacement du serveur. Sélectionnez un serveur VPN dans le pays où le match est officiellement diffusé.

France beIN SPORTS 1

Connectez-vous au serveur . Activez le VPN et connectez-vous au serveur sélectionné pour modifier votre emplacement numérique (adresse IP).

. Activez le VPN et connectez-vous au serveur sélectionné pour modifier votre emplacement numérique (adresse IP). Rendez-vous sur le service du diffuseur officiel. Consultez le site ou ouvrez l’application de streaming officielle du diffuseur sportif détenteur des droits.

Connectez-vous et trouvez le direct. Créez un compte auprès du diffuseur officiel ou connectez-vous à votre compte pour bénéficier d’un accès complet et profiter du match !

Avant-match

Ligue 2 - Journée 13 23 nov. 2026 - 14:45 Stade de la Beaujoire

Nantes reçoit Grenoble en Ligue 2 au stade de la Beaujoire. Après quelques semaines chargées, les deux clubs cherchent à prendre de l’élan.

L’équipe de Gregory Poirier arrive dans une forme correcte, sa situation s’étant stabilisée après une période difficile en octobre. Deux défaites consécutives contre Dunkerque et Saint-Étienne ont été suivies d’un nul face à Clermont Foot, puis d’une victoire sur la pelouse de Pau.

La Coupe de France a aussi été marquée par un résultat marquant. Nantes a écrasé le Stade Castelbourgeois 9-1 à l’extérieur, de quoi renforcer la confiance du groupe.

Grenoble, entraîné par Olivier Frapolli, a connu un parcours plus irrégulier en championnat. Trois défaites de suite contre Boulogne, Pau et Dijon l’ont mis sous pression avant qu’une victoire 3-2 face à Reims ne lui apporte un peu de répit.

Grenoble s’est également qualifié en coupe grâce à une victoire 2-0 à Chambéry et se déplace donc après deux succès lors de ses deux dernières sorties.

Ce contraste dans leurs résultats en championnat fait de cette rencontre un test intéressant pour les deux équipes. Nantes figure parmi les équipes de la première moitié du classement, tandis que Grenoble cherche à s’éloigner du bas de tableau.

Voici tout ce qu’il faut savoir pour suivre le match.

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