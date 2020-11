Nantes - Gourcuff : "Être costaud collectivement"

Victorieux de Lorient juste avant la trêve, les Canaris espèrent enchaîner avec la réception de Metz, ce dimanche.

Objectif deuxième succès consécutif, le troisième en quatre rencontres pour dimanche, à la Beaujoire contre Metz. Les Canaris espèrent ainsi poursuivre leur remontée au classement face aux Messins.

"L'objectif, c'est d'être costauds collectivement et d'afficher un maximum de maîtrise dans la tenue du ballon, dans la construction du jeu et à la récupération. Après, on a besoin d'avoir des joueurs capables de faire des différences comme ça a été le cas à Lorient", a estimé Christian Gourcuff en conférence de presse avant la rencontre.

"On a joué neuf matches depuis le 23 août, si je compte bien ça fait trois mois, et on s'apprête à jouer huit matches en un mois. En termes d'équilibre, il y a beaucoup de choses à redire", a-t-il poursuivi.

Plus d'équipes

"On va jouer 3 fois en 6 jours, puisque le match contre Lens a été remis à la semaine prochaine où on joue les Lensois le mercredi et le samedi Marseille. Ça réduit les temps de récupération."