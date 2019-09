Nantes, Christian Gourcuff : "Je ne vais pas parler de Rennes..."

Avant ses retrouvailles avec son ancien club lors du derby de la Bretagne, le technicien français n'a pas voulu revenir sur son éviction de Rennes.

Christian Gourcuff et le c'est une histoire d'amour qui n'aura jamais tenu ses promesses. Si Yoann Gourcuff a connu le succès lors de son premier passage chez les Rouge et Noir, son père, lui, n'aura jamais eu la réussite escomptée sur le banc du club breton. Son premier passage lors de la saison 2001-2002, après dix années à Lorient, a été un fiasco. Le club lutte pour le maintien alors qu'il visait l'Europe et son projet de jeu avait été rejeté par ses joueurs.

Revenu au Stade Rennais encore une fois après onze saisons à Lorient et un passage en demi-teinte avec l' , Christian Gourcuff a une nouvelle fois échoué. Nommé par René Ruello, le technicien français avait été évincé dès le début de sa deuxième saison à la tête des Rouge et Noir lors de la nomination d'Olivier Létang à la tête du club. Actuellement au FC , Christian Gourcuff va retrouver son ancien club et ses anciens dirigeants.

"Pas de revanche"

L'article continue ci-dessous

En conférence de presse, Christian Gourcuff a refusé de revenir sur son chapitre Rennais : "Je ne vais pas parler de Rennes. Je ne veux parler que du sport. Un sentiment de revanche ? Aujourd'hui, je suis entraîneur du FC Nantes et je fais tout mon possible pour que tout aille bien au FC Nantes. Je connais encore quelques joueurs à Rennes mais eux aussi me connaissent. Ça ne change pas fondamentalement les choses".

"C'est un derby. On sait ce que ça représente pour le club les supporters. C'est un match qui intervient après une défaite difficile à digérer mais ça reste une rencontre intéressante. On n'a jamais abordé un match avec suffisance et là aussi, il faudra faire preuve d'humilité, de détermination. J’ai connu beaucoup de derbys, quand c’est bon enfant ça embellit une saison, ça donne de la vie, c’est une des raisons d’être du sport", a ajouté l'entraîneur du FC Nantes.

Christian Gourcuff espère bien évidemment remporter le derby quatre jours après la défaite contre : "Il y a trois points en jeu et ce qu'on veut, c'est avancer. Il faudra être meilleur qu'eux, même si parfois, ce n'est pas le meilleur qui gagne. On aura quand même plus de chances de s'imposer en étant meilleur, notamment sur le plan collectif. C'est la manière dont je perçois les choses même si on ne peut pas toujours tout prédire. Parfois, ça bascule sur des détails".