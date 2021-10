Nantes : Chirivella raconte le "cauchemar" de la saison dernière

Le milieu de terrain des Canaris a très mal vécu les multiples changements d'entraîneur à la tête de l'équipe la saison passée.

Le FC Nantes a traversé une saison 2021-2022 très difficile, avant de connaître un léger mieux depuis la reprise. Une année, marquée par deux changements d'entraîneurs, qu'a mal vécue Pedro Chirivella, comme il l'a confié dans une interview à L'Equipe.

"J'étais mal. Je savais qu'il faisait partie de ceux qui comptaient sur moi, avec lui je jouais tous les matches, a confié le milieu de terrain passé par Liverpool à propos du départ de Christian Gourcuff. Quand (Raymond) Domenech est arrivé, j'ai dit à ma famille : 'Ça va être dur pour moi.' Je savais qu'il ignorait probablement qui était Pedro Chirivella. Pendant trois ou quatre matches, je n'ai pas joué la moindre minute.

"Je me sentais mis de côté, j'avais l'impression que je n'avais aucune chance de jouer, je voyais bien à l'entraînement que la relation avec lui n'était pas super, a-t-il poursuivi. L'équipe ne gagnait pas et je ne pensais qu'à ça : on va descendre en Ligue 2, et c'est quelque chose que j'aurai toujours en tête ! J'étais malheureux, il n'y avait personne au stade, on était relégables, les coaches défilaient. C'était un cauchemar. Heureusement, le coach a changé."

Un nouveau changement sur le banc, et Antoine Kombouaré arrive pour tenter de sauver le club, ce qui sera chose faite quelques semaines plus tard à l'issue d'un barrage irrespirable contre Toulouse.

"La veille du match à Angers (le premier de Kombouaré), il m'a pris à part avant l'entraînement pour me dire que pour lui je devais être un joueur très important de l'équipe, que je serai titulaire le lendemain. Pour moi, c'était une renaissance", affirme celui qui se trouve bien meilleur dans le jeu depuis.

"C'est une de mes grosses qualités : bien récupérer le ballon et orienter vite vers l'avant. Un peu de 'chaos' dans le match, c'est quelque chose que j'aime, se réjouit-il désormais. Avec Gourcuff, on faisait plus de passes, on jouait sur un rythme plus lent. Depuis que j'ai 5 ans, je joue au milieu. Je tacle, je récupère des ballons, je cours, je passe.

"Mais quand vous n'êtes pas bien dans votre tête, que l'équipe n'est pas bonne, vous avez un temps d'hésitation. Ici, au début, je faisais tout avec une seconde de retard. Alors que j'avais toujours été reconnu comme un joueur de qualité parce que je voyais la passe avant, tout était devenu compliqué. Il y a un an, personne dans ce club n'était heureux. Personne n'évoluait au niveau où il évolue actuellement."