Nantes - Cerceuil "FC Kita" déterré, des salariés agressés à la Beaujoire !

Cercueil déterré, salariés agressés… Sale soirée pour le FC Nantes, malgré le maintien en Ligue 1 acquis face à Toulouse dimanche.

Du rire aux larmes, en un éclair. Dimanche, sur les coups de 20h, le FC Nantes a officiellement acquis son maintien en Ligue 1 en tenant bon face à Toulouse au match retour (0-1), après avoir remporté la manche aller (2-1) à l’extérieur. Une nouvelle fêtée comme il se doit par tous les Canaris !

Joueurs, employés et membres de la direction sont tous restés après le coup de sifflet final pour fêter le maintien, et se souhaiter de belles vacances. Quand survint le drame… Voici le récit glaçant de cette fin de soirée cauchemardesque, résumée par 20 Minutes.

Peu avant 23h, alors que joueurs et membres de la direction (dont les Kita père et fils) ont déserté les lieux, de nombreux salariés sont encore sur place pour célébrer. Quand soudain, une trentaine de personnes, cagoulées pour la plupart, a fait irruption dans les locaux, avant d’agresser plusieurs employés nantais.

"J’en tremble encore…"

"J’en tremble encore…", confie l’un d’eux à 20 Minutes. "Ils ont forcé le portail qui mène au tunnel technique, sont passés par le bord de la pelouse et ont rejoint la terrasse où nous étions", raconte l’autre. "Sans doute des représailles", juge un troisième, alors que "des coups ont été échangés entre ces personnes et des salariés, une serveuse a été légèrement blessée et du matériel a été détérioré", précisent nos confrères.

Des représailles ? Il ne s’agit d’un secret pour personne : entre le président Waldemar Kita - qui racheté le club en 2007 - et les supporters, le conflit est ouvert. Avant le dernier match de L1 face à Montpellier, ces derniers ont une nouvelle fois défilé pour réclamer son départ, en enterrant le symbolique cercueil du "FC Kita" dans un terrain vague près de la Beaujoire.

Des représailles pour le cercueil ?

Un cercueil… déterré par la direction du FC Nantes, et notamment deux agents très proches de Kita : Bakari Sanogo et Mogi Bayat. Cette initiative a-t-elle poussé les personnes mentionnées plus haut à attaquer la Beaujoire pour en découdre avec la direction ? Pour Kita père, cela ne fait aucun doute. "Je pense qu’on a évité la mort hier", a-t-il déclaré pour Télénantes, alors que six personnes ont été interpellées selon L’Équipe.

Fossoyeurs, pilleurs de tombe, nécrophiles…@bakarisanogo5 et @BayatMogi n’ont rien trouvé mieux que de déterrer le cercueil du FC Kita pour lancer la soirée de fête à la Beaujoire pour le maintien du @FCNantes en @Ligue1UberEats.#KitaOut pic.twitter.com/ikOa7Oq2bH — Rendez-nous le FCN (@rendezleFCN) May 30, 2021

"Ce sont des voyous. C’est un drame ce qu’il s’est passé. On enterre un mec vivant, toute une famille, tout un club ? La police, vous les journalistes, tout le monde est là et ne fait rien ? Vous attendez quoi ? Que quelqu’un meure ? C’est ce qui a failli se passer hier. Je suis parti à un quart d’heure près. Si j’étais resté là… Ils sont venus pour ça", a estimé Kita. Nantes est (re)passé du rire aux larmes, en un éclair.