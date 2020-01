Nantes-Bordeaux (0-1) - Les Bordelais arrachent la victoire

Dans un match pas spécialement spectaculaire, les Girondins ont pris les trois points à la Baujoire grâce à un but tardif de Jimmy Briand.

Le début de rencontre était marqué par le magnifique hommage rendu à Emiliano Sala par tout le stade, un an après la disparition de l'attaquant argentin alors qu'il rejoignait Cardiff en .

Un tifo en la mémoire des nôtres. Pour toujours dans les coeurs des Nantais.



🙏 Merci au peuple jaune et vert pour ce sublime hommage. pic.twitter.com/YHLzzIHKcS — FC (@FCNantes) January 26, 2020

Par la suite la première mi-temps était particulièrement pauvre en occasions et hâchée par de nombreuses fautes. Jimmy Briand subissait plusieurs tacles nantais, à l'image de celui de Mehdi Abeid qui valait un avertissement au Nantais, pas forcément malheureux sur le coup après cet excès d'engagement (31e).

L'article continue ci-dessous

Les deux équipes retournaient finalement aux vestiaires dos à dos, sans avoir trouvé le cadre en 45 minutes. Une physionomie qui n'évoluait pas d'un iota en seconde période et le match connaissait un premier tournant avec l'expulsion de Girotto pour un nouveau tacle à retardement sur Nicolas De Préville (54e).

Mais même en supériorité numérique, ne parvenait guère à se montrer dangereux. Le même De Préville cadrait finalement la première frappe du match à la 67e minute, obligeant Lafont à une belle horizontale pour repousser en corner.

Et c'est finalement Jimmy Briand qui donnait la victoire aux siens en fin de rencontre sur un centre de Mexer (86e), son 98e but en . Un succès qui permet à Bordeaux de remonter à la dixième place, tandis que Nantes n'y arrive plus à domicile et manque l'occasion de se rapprocher du podium. Les Canaris sont toujours cinquièmes.