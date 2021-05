Nantes - Blas : "Ce club a une histoire"

Ludovic Blas a souligné l'histoire du FC Nantes, qui espère sauver sa peau en Ligue 1 lors du barrage contre Toulouse, jeudi et dimanche.

On connaît désormais 19 des 20 clubs de Ligue 1 la saison prochaine. Le dernier sera soit Toulouse, soit Nantes, puisque les deux clubs s'affrontent dans le cadre du barrage d'accession. À la veille du match aller au Stadium, Ludovic Blas s'est exprimé en conférence de presse sur ce rendez-vous capital pour les Canaris.

"C'est un match avec de l'enjeu, de la pression, mais qui peut aussi nous donner beaucoup d'émotions, a assuré l'ancien milieu de terrain de Guingamp. Le problème de base c'était nous. Si on avait eu toute la saison la même mentalité que lors des derniers matches, on serait loin de la place de barragiste.

"On s'est rendu compte de ça un peu trop tard. Faire ce qu'on a fait en fin de saison, c'est déjà pas mal. Il y a six semaines j'aurais déjà signé pour faire les barrages. C'est sûr que la saison ne s'est pas passée comme on le voulait.

"Ce qui est frustrant, c'est qu'on n'est pas une équipe qui mérite de jouer les barrages sur cinq derniers matches, mais si on les enlève, oui, on mérite de jouer le maintien."

Une relégation qui ferait tâche pour les joueurs et le FC Nantes. "C'est pour le club surtout ! Ce club a une histoire, et notre première pensée, elle est pour le club, pour tous ceux qui y travaillent. On sait ce que ça représente pour eux, surtout moi qui l'ai déjà vécu", poursuit Blas.

Le Nantais s'est également exprimé sur la défiance de certains supporters, alors que Toulouse a sonné la mobilisation générale pour ce match. "On sait très bien que ce ne sont pas tous les supporters qui souhaitent notre défaite, on reçoit énormément de messages, et je suis sûr que même de gens qui sont allés aux manifestations font partie de ceux qui nous adressent ces messages de soutien. On aurait préféré avoir un peu plus de soutien, mais malgré ça on a réussi de bons matches ces derniers temps."

Mais le milieu canari veut y croire, et reste convaincu que son équipe validera son maintien sur ces deux rencontres. "Vu l'effectif qu'on a, les qualités qu'on a, on peut faire de bonnes choses sur ces deux matches.

"Si on fait les mêmes matches, on peut espérer avoir le sourire dimanche. On sait que ce groupe est fragile avec la saison qu'on a passée cette année, mais j'ai confiance en mes coéquipiers. Il faut se maintenir, il n'y a plus de solution. C'est un aller-retour, et puis dimanche on va sourire, tout simplement", conclut-il.