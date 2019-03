Nantes - Abdoulaye Touré : "Cette saison nous marquera à vie"

À l'aube d'une semaine décisive pour le FC Nantes, le milieu de terrain s'est confié en longueur sur la saison difficile à vivre pour les Canaris...

Ce dimanche, le FC recevra le LOSC de Christophe Galtier à la Beaujoire (17h00), avant d'aller défier le en demi-finales de la au Parc des Princes trois jours plus tard. En d'autres mots, c'est une semaine charnière qui attend les Canaris, eux qui vont donc avoir à se frotter aux deux meilleures formations du championnat de ... Pas facile, surtout pour une équipe encore en convalescence, depuis la tragique disparition, le 21 janvier dernier, de l'attaquant Emiliano Sala, décédé dans le crash de son avion quelques jours après son transfert vers le club gallois de Cardiff.

Dans un long entretien accordé à l'Equipe, le milieu de terrain Abdoulaye Touré est justement revenu en toute sincérité sur cet épisode, mais aussi sur l'état des troupes, ainsi que sur la fin de saison qui attend le FC Nantes, à jamais marqué par cette disparition aussi brutale que tragique.

"Tout donner pour nous, le club et lui"

"Avec tout ce qui nous est arrivé, les matches en retard ou décalés, la disparition d'Emiliano, il y a eu un gros coup de mou. Il ne faut pas gâcher la saison en terminant plus bas au classement. Malheureusement la vie continue, on doit faire avec. En tant que footballeur et en tant qu'homme, cette saison restera gravée dans la mémoire de tout le monde. C'est difficile car partout où l'on passe, on a cette image qui nous est remise en tête par une parole, une photo, des chants. On a un coeur et ça pèse encore sur les consciences. Deux mois après, dans cinq ans ou dix ans... Cette saison nous marquera à vie", a confié le joueur de 25 ans.

"Il y a eu cette période de recherches où tout le groupe était limite tout le temps sur son téléphone à savoir si on avait plus d'infos que l'heure précédente, à se demander où il pouvait être, on avait l'infime espoir qu'on le retrouve. Les nuits étaient très courtes. J'ai vu aussi une belle solidarité (...) Malheureusement, c'est seulement quand ce genre de choses arrivent qu'on voit qu'on peut être solidaires, mais ça montre qu'on n'est pas comme certains le pensent. Après, c'était devenu un ami très proche, quelqu'un avec qui j'aimais bien discuter. On aimait bien se chambrer, on préparait les célébrations de but avant les matches", a ensuite ajouté Abdoulaye Touré.

Visiblement nostalgique, le milieu de terrain refuse toutefois de baisser les bras et de se laisser anéantir par la disparition de celui qui était son partenaire et ami. "J'essaie de garder la tête haute, comme nous le demande le coach. Il faut faire face. On a un groupe de caractère, donc sur les matches qui restent, on doit remonter la pente et tout donner pour nous, le club et lui". Autant dire que la motivation des joueurs de Vahid Halilhodzic est toute trouvée.