Nani : "Bruno Fernandes fait du mal à Pogba"

L'arrivée de Bruno Fernandes à Manchester United a fait énormément de Mal à Pogba selon Nani.

Fernandes a été salué par moult observateur pour ses incroyables prestations depuis son arrivée à Old Trafford depuis le Sporting CP il y a un peu plus d'un an.

Le milieu de terrain offensif a réussi la bagatele de 23 buts et 17 passes - dans 41 apparitions de Premier League, ce qui lui permet être considéré comme le joueur des Red Devils.

Lauréat de la Premier Ligue de quatre fois, Nani pense que chaque membre de l'effectif de United a bénéficié de l'impact magnifique de Fernandes.

Et l'adaptation de Fernandes été particulièrement difficile pour Pogba, qui était auparavant établi comme la star de United.

Mais il croit que la connexion entre le gagnant de la Coupe du monde et le l'international portugais doivt encore devenir plus forte.

Nani a analysé la situation pour Stats Perform News : «Il existe différents [types de joueurs sur le terrain - vous avez Bruno Fernandes, un joueur d'attaque plus intelligent et Pogba qui peut faire un peu de [attaquer et défendre].

"Pogba peut gérer le jeu un peu plus pour permettre à Bruno d'aller un peu sur [la hauteur]. Ils doivent essayer d'avoir la connexion."

«Ce n'est pas facile, lorsque vous êtes le joueur du club, l'étoile du milieu de terrain et un autre joueur arrive à l'équipe et commence à jouer auss bien.

Il existe différents [types de joueurs] sur le terrain - vous avez Bruno Fernandes, un joueur d'attaque plus intelligent et Pogba qui peut faire un peu de tout comme [attaquer et défendre].

"Et puis [ce n'est pas facile] que tout le monde commence à parler au joueur qui a fait changer l'équipe. Celui qui a tout fait ".

«Tout cela pourrait avoir un peu d'impact dans les têtes de chaque joueur de l'équipe.

"Mais d'après ce que je vois dans les derniers matchs, les joueurs s'adaptent à cela. Ils ont confirmé un peu ce que Bruno peut donner à l'équipe.

«Et Bruno fait partie de l'équipe, alors maintenant, ils ressemblent à une équipe plus forte.

"Donc, je suis très confiant pour les prochains matches jusqu'à la fin de la saison. Je pense qu'il y aura une surprise à la fin de la saison car ils sont toujours en Ligue Europa. Nous verrons."