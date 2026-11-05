Comment regarder Nancy contre Sochaux avec un VPN

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Présentation du match

Ligue 2 - Journée 12 6 nov. 2026 - 14:00 Stade Marcel Picot

Nancy reçoit Sochaux au stade Marcel-Picot en Ligue 2. En excellente forme, l’équipe à domicile entend renforcer ses chances de terminer parmi les deux premiers.

Nancy fait partie des équipes qui se sont le plus distinguées dans la division cette saison. Cinq victoires consécutives toutes compétitions confondues ont solidement placé l’équipe d’Oswald Tanchot dans la course, tandis que le stade Marcel-Picot est devenu une forteresse que les visiteurs peinent à faire tomber.

Sochaux, installé en milieu de tableau, aborde ce déplacement dans une situation bien moins favorable. L’équipe de Vincent Hognon a perdu trois de ses cinq derniers matches et peine à trouver la régularité nécessaire pour remonter au classement.

Le contraste entre les dynamiques des deux équipes est saisissant. Nancy marque à un rythme soutenu et a su arracher des résultats dans des rencontres serrées, tandis que Sochaux a encaissé au moins un but lors de tous ses récents matches, sauf un.

Pour Sochaux, un résultat positif permettrait de stabiliser la situation après une série difficile. Pour Nancy, les trois points consolideraient sa place parmi les prétendants à la montée.

Voici tout ce qu’il faut savoir pour regarder Nancy contre Sochaux, notamment l’heure du coup d’envoi et les dernières nouvelles des deux équipes.

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