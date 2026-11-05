Comment regarder Nancy-Sochaux avec un VPN

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Présentation du match

Ligue 2 - Journée 12 6 nov. 2026 - 14:00 Stade Marcel Picot

Nancy reçoit Sochaux au stade Marcel-Picot en Ligue 2. En excellente forme, l’équipe à domicile entend renforcer sa candidature à l’une des deux premières places.

Nancy est l’une des équipes qui se sont le plus distinguées dans la division cette saison. Avec cinq victoires consécutives toutes compétitions confondues, l’équipe d’Oswald Tanchot est pleinement dans la course. Le stade Marcel-Picot est devenu une forteresse que les visiteurs peinent à faire tomber.

Sochaux, installé en milieu de tableau, aborde ce déplacement dans une situation bien moins confortable. L’équipe de Vincent Hognon a perdu trois de ses cinq derniers matches et peine à trouver la régularité nécessaire pour remonter au classement.

Le contraste entre les dynamiques des deux équipes est saisissant. Nancy marque beaucoup et sait arracher des résultats dans les matches serrés, tandis que Sochaux a encaissé au moins un but lors de toutes ses dernières rencontres sauf une.

Pour Sochaux, un résultat positif permettrait de mettre un terme à une période difficile. Pour Nancy, trois points conforteraient sa place parmi les prétendants à la montée.

Découvrez ci-dessous tout ce qu’il faut savoir pour regarder Nancy-Sochaux, notamment l’heure du coup d’envoi et les dernières nouvelles des deux équipes.

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