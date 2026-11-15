Comment regarder Namibie-Cameroun avec un VPN

Vous souhaitez accéder à votre service de streaming habituel de manière plus sécurisée, ou depuis une autre région du monde où vous pourriez être confronté à des restrictions géographiques ? C’est là qu’un réseau privé virtuel (VPN) peut être utile.

Contournez instantanément les restrictions géographiques régionales et regardez des matchs de football en direct du monde entier sur votre plateforme de streaming préférée Regardez le foot partout VPN sûr et ultra rapide Chiffre votre connexion Internet et vous aide à accéder à votre contenu favori. Protégez jusqu’à 10 appareils simultanément Connectez jusqu’à 10 appareils en même temps. Adresse IP dédiée Obtenez votre propre adresse IP unique pour une couche de sécurité supplémentaire.

Procurez-vous un VPN fiable . Choisissez un fournisseur de services VP de confiance et téléchargez l’application sur votre appareil (ordinateur, téléphone ou tablette).

. Choisissez un fournisseur de services VP de confiance et téléchargez l’application sur votre appareil (ordinateur, téléphone ou tablette). Choisissez l’emplacement du serveur. Sélectionnez un serveur VPN dans le pays où le match est officiellement diffusé.

France myCANAL

Connectez-vous au serveur . Activez le VPN et connectez-vous au serveur sélectionné pour modifier votre localisation numérique (adresse IP).

. Activez le VPN et connectez-vous au serveur sélectionné pour modifier votre localisation numérique (adresse IP). Rendez-vous sur la plateforme du diffuseur officiel. Consultez le site Internet ou ouvrez l’application de streaming officielle du diffuseur sportif détenteur des droits.

Connectez-vous et trouvez le direct. Créez un compte auprès du diffuseur officiel ou connectez-vous à votre compte pour accéder à l’intégralité du contenu et profiter du match !

Présentation du match

Africa Cup of Nations Qualification - Journée 4 16 nov. 2026 - 08:00

La Namibie reçoit le Cameroun dans le cadre des qualifications pour la Coupe d’Afrique des nations. Les Lions indomptables arrivent en grands favoris après une prestation convaincante lors du match précédent entre les deux équipes.

Le Cameroun, dirigé par David Pagou, occupe la tête du groupe G et traverse une bonne période. Sa victoire 2-0 face à la Namibie lors du match aller, plus tôt ce mois-ci, a confirmé sa qualité. Il a désormais remporté quatre de ses cinq derniers matches, toutes compétitions confondues.

La situation de la Namibie est plus délicate. L’équipe de Collin Benjamin a perdu trois de ses cinq derniers matches, dont celui contre le Cameroun et un match amical face à la Russie sur le score de 6-0. Elle occupe actuellement la troisième place du groupe.

La Namibie a toutefois montré récemment qu’elle pouvait rivaliser à ce niveau. Sa victoire 1-0 contre le Congo en septembre a prouvé qu’elle savait obtenir des résultats dans des matches difficiles. Jouer à domicile comptera pour une équipe qui a besoin de points.

Le bilan du Cameroun face à la Namibie dans ce cycle de qualification est solide. Le nul à Windhoek en novembre 2024 reste le seul point pris par la Namibie lors des récentes confrontations entre les deux équipes. Le groupe de Pagou cherchera à conforter sa place en tête.

Alors que les positions se resserrent dans le groupe et que les places qualificatives sont en jeu, la Namibie a besoin d’un résultat. Le Cameroun, en revanche, peut se permettre de faire preuve de patience et de réalisme.

Voici tout ce qu’il faut savoir pour regarder ce match de qualification pour la Coupe d’Afrique des nations.

Les informations officielles concernant la diffusion de cette rencontre ne sont pas disponibles pour le moment. Consultez les programmes locaux ou les plateformes des diffuseurs officiels pour connaître les options de diffusion les plus récentes dans votre région.

Actualités des équipes et effectifs