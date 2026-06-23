Nainggolan, sans permis, grille un feu rouge et frôle un véhicule de police : « Il venait au secours de sa fille »

L’ancien milieu de terrain de la Roma et de l’Inter, aujourd’hui au Patro Eisden Maasmechelen (Challenger Pro League, D2 belge), se retrouve une nouvelle fois sous les projecteurs pour un incident survenu hors du terrain : Selon les principaux journaux belges, dans la soirée du samedi 20 juin 2026, le Belge aurait commis une série d’infractions au code de la route dans la commune de Ranst, à quelques kilomètres d’Anvers.





Selon les premiers éléments, son véhicule aurait grillé un feu rouge puis frôlé une patrouille de police en civil. Interpellé, le joueur de 38 ans n’a pas pu présenter de permis de conduire valide, les autorités lui ayant déjà interdit de prendre le volant. Le parquet d’Anvers a confirmé l’incident.





Le test d’alcoolémie s’est révélé négatif, mais le véhicule a été saisi et le joueur devra à nouveau comparaître devant le tribunal. La réaction– Par la voix de son avocat, Omar Souidi, l’ancien milieu de terrain de l’équipe nationale belge a présenté sa version des faits. «Il n’a pas pris le volant, malgré son permis suspendu, par paresse ou imprudence. Sa fille, en proie à la panique et se sentant mal, l’a appelé car elle n’avait pas de permis et avait besoin d’aide médicale. Il est donc allé la chercher pour la conduire à l’hôpital.»