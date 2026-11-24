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Que s’est-il réellement passé entre Romelu Lukaku et la fédération belge de football ? L’attaquant né en 1993, passé par l’Inter, la Roma et Naples, a annoncé sa retraite internationale après la victoire contre l’Italie, lors de la dernière journée de la phase de groupes de la Ligue des nations. Mais sa décision cacherait bien davantage. Personne ne s’attendait à un choix aussi radical, d’autant que l’attaquant formé à Anderlecht visait encore la Coupe du monde 2030 il y a quelques mois.

Quelque chose s’est manifestement brisé, comme l’a reconnu son ancien coéquipier Radja Nainggolan dans le podcast Ongefilterd : « J’ai parlé avec Romelu pendant une heure au téléphone. Il m’a dit beaucoup de choses que je ne peux pas répéter et je peux vous assurer qu’il va bientôt lâcher une bombe. Je peux vous confirmer qu’il y avait des problèmes entre lui et certains membres de la sélection. Je ne peux rien ajouter, c’est à lui de clarifier les choses. »

Il a ajouté : « Je ne peux pas parler à sa place, mais je peux vous dire qu’il s’est senti blessé. Il est déçu et en colère à cause de beaucoup de choses. Nous saurons bientôt quels sont les véritables problèmes. »

Selon ce qui se dit en Belgique, Lukaku, qui s’est remis de sa blessure en un temps record pour disputer la Coupe du monde avec les Diables rouges, ne s’entendait pas avec le nouveau sélectionneur, Mark van Bommel, pour qui il était un second choix.

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Pour Big Rom, c’est un affront : l’actuel attaquant de Fenerbahçe ne se considère comme la doublure de personne. Surtout pas d’emblée. Meilleur buteur de l’histoire de la Belgique avec 94 buts, il n’a pas eu le sentiment d’être respecté ni apprécié à sa juste valeur. Mais pour y voir plus clair, il faudra attendre qu’il s’exprime. Ce qui, selon Nainggolan, ne devrait pas tarder.