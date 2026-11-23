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Romelu Lukaku « va encore lâcher une bombe » au sujet de son départ soudain de la sélection belge, affirme son ancien coéquipier Radja Nainggolan dans le podcast Ongefilterd Voetbal.

Lundi dernier, Lukaku a annoncé soudainement sur les réseaux sociaux qu’il mettait fin à sa carrière internationale avec la Belgique. La nouvelle a même pris de court le sélectionneur Mark van Bommel.

L’attaquant est devenu, au fil des dernières années, le meilleur buteur de l’histoire de son pays. Il a inscrit 94 buts en sélection, soit au moins 53 de plus que tout autre joueur belge. Kevin De Bruyne occupe la deuxième place avec 41 buts.

Selon Het Laatste Nieuws, le rôle de remplaçant que lui avait attribué Van Bommel serait à l’origine de sa décision de mettre fin à sa carrière internationale avec la Belgique.

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« Il avait du mal à accepter son rôle de remplaçant chez les Diables rouges, et apprendre qu’il débuterait sur le banc contre la Turquie a finalement été la goutte d’eau qui a fait déborder le vase. »

Nainggolan a désormais jeté de l’huile sur le feu. Selon l’ancien international, passé notamment par l’AS Roma et le Royal Antwerp, Lukaku s’apprête à faire d’autres révélations.

« J’ai parlé une heure au téléphone avec Lukaku. Il m’a dit que je pouvais seulement dire qu’il allait faire exploser une bombe. Il y aura donc encore quelque chose à venir », a commencé Nainggolan.

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« Parce qu’il y avait des problèmes en interne entre lui et quelques personnes. Je n’en dirai pas plus. C’est à lui d’en parler. »

« Je ne peux pas parler de ce qu’il ressent. Il était tout de même assez amer, déçu et frustré par beaucoup de choses. Nous saurons bientôt quels étaient les vrais problèmes », conclut-il.