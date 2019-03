Nainggolan : "J'ai quitté la Roma à cause de Monchi, il n'était pas professionel"

Radja Nainggolan a expliqué son transfert de Rome à l'Inter: "Monchi n'était pas professionnel, j'ai eu une querelle avec lui".

Quelques heures avant le très délicat derby du championnat entre l' et l' , un retour intéressant sur le transfert de Radja Nainggolan de Rome à l'Inter: le milieu de terrain belge a expliqué les raisons de son adieu au club Giallorossi.

Interrogé par "hln.be", le "Ninja" a relaté son affrontement avec Monchi: "J'ai eu une querelle avec lui. Il ne s'est pas comporté de manière professionnelle avec moi. En été, il ne m'a pas dit qu'il voulait me vendre, j'aurais accepté si ça avait été le cas. Il envoyait des intermédiaires en pour me vendre à mon insu. À ce moment-là, j'ai réalisé que mon séjour à Rome était terminé ".

À ce stade, le transfert à Nainggolan était inévitable car il n'aurait pas accepté la cohabitation avec le dirigeant espagnol: "Je suis sincère. Si j'étais resté à Rome après ce qu'il m'avait fait, j'aurais déclenché une guerre mondiale tous les jours."

Le Belge ne sera pas sur le terrain contre Milan, une saison jusqu’à présent malheureuse d’un point de vue physique: "Je dois apprendre à vivre avec cette chose, j'ai joué 50 matchs par an sans aucun problème, maintenant je passe d’une blessure à l’autre. Et c'est frustrant. Cependant, dans l’intervalle, j’ai maigri et arrêté de fumer. "

Parmi les éléments les plus douloureux de sa carrière, il y a une relation avec l'équipe nationale jamais idyllique de : "Je ne suis pas impatient de revenir, c'est un chapitre fermé. Je suis heureux de mon choix, peu importe la douleur, j'y ai réfléchi 20 000 fois. Maintenant, je n’ai plus ces problèmes ".