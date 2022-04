Nagelsmann : "Villarreal a fait une erreur : nous laisser en vie"

Une surprise, et quelle surprise. Peu importe son adversaire, le Bayern Munich part (très) souvent favori en Ligue des Champions. Encore plus face à Villarreal, équipe inattendue en quarts de finale de la Ligue des Champions. Mais cela n’a pas empêché les Roten de lâcher l’aller en Espagne (0-1), en attendant le retour prévu mardi soir en Allemagne.

Nagelsmann, arrogant ou juste confiant ?

Les Bavarois ont tout à revoir avant la seconde manche : leur dispositif offensif, mis en échec à Villarreal malgré plusieurs situations, et aussi leur système défensif. Et pour cause : Neuer et les siens ont énormément souffert la semaine passée, et ils ont sans doute été heureux de quitter La Ceramica avec un seul but de retard.

L'article continue ci-dessous

À lire : Nagelsmann ne sait pas "pourquoi Sans joue mal"

Julian Nagelsmann, l’entraîneur bavarois, l’avoue d’ailleurs sans aucune gêne : Villarreal aurait mieux fait d’enfoncer le clou, car Munich ne plaisantera pas au retour. "Nous avons fait beaucoup d'erreurs à l'aller. Ils en ont fait une : nous laisser en vie. Et nous devons les punir pour ça", a osé le coach de 34 ans. Arrogance ou confiance en soi ? C’est selon.

Neuer : "Il ne faut pas plaisanter avec nous"

Chez Manuel Neuer, le discours est le même. Le faux pas de l’aller est assumé, et l’interdiction de le répéter au retour mise en avant. "Nous avons du caractère dans cette équipe, beaucoup d'orgueil, a rappelé le gardien allemand. Quand on a perdu un match aller, il ne faut pas plaisanter avec nous." Unai Emery et ses joueurs sont prévenus.