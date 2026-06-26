Nagelsmann reconnaît devant Klopp : l’Allemagne s’est « suicidée » face à l’Équateur, à la manière du Japon

Julian Nagelsmann, le sélectionneur de l’équipe nationale allemande, a estimé que son équipe s’était « suicidée sur le plan footballistique » en commettant des erreurs grossières qui ont conduit à la défaite 2-1 face à l’Équateur.

Dans une interview accordée à Johannes B. Körner, Jürgen Klopp et Mats Hummels sur la chaîne « Magenta TV », l’entraîneur allemand a déclaré : « Je pense que nous avons très bien démarré le match. Lorsque nous menons tôt au score, nous devons nous montrer plus convaincants et conserver cet avantage jusqu’à la fin. Malheureusement, juste après l’ouverture du score, nous avons commencé à faire du “harakiri” à cause de nos erreurs de placement. La situation s’est alors compliquée, et à un moment donné, l’Équateur a compris qu’il pouvait nous mettre la pression dans les zones plus avancées du terrain. »

Le terme « harakiri », emprunté au japonais, désigne un rituel de suicide par éviscération, effectué pour l’honneur ou sur ordre d’une autorité supérieure.

Nagelsmann a vigoureusement défendu le gardien Manuel Neuer, victime de la malchance sur le but décisif inscrit par Gonzalo Plata au MetLife Stadium, dans le New Jersey. « Le joueur arrive par derrière, place son pied, et il est très difficile pour le gardien de faire cet arrêt… C’est extrêmement frustrant pour Mano, car il n’a pas encore eu cette occasion décisive. »

Concernant le rythme lent de la rencontre, le sélectionneur allemand refuse de pointer du doigt un coupable : « Nous faisons confiance à tous nos joueurs et nous devons leur laisser l’occasion de s’exprimer. L’Équateur a misé gros sur ce match ; ils ont exercé un pressing intense. Nous avons perdu notre organisation et nous n’avons pas eu le temps de souffler. En seconde période, ils méritaient de l’emporter. »

Il a également pointé la précipitation de ses joueurs et leur manque de patience dans la recherche d’espaces, admettant qu’ils avaient « perdu le contrôle » lorsque les attaquants adverses s’étaient projetés.

Il a reconnu son erreur : « Nous avons laissé l’Équateur presser haut. »

En conférence de presse, il a appelé ses joueurs à digérer rapidement cette défaite pour aborder avec lucidité le match des 16es de finale contre l’une des huit meilleures troisièmes : « Il faut accepter la défaite et tourner la page le plus vite possible pour se concentrer pleinement sur le match des 16es de finale contre l’une des huit meilleures équipes classées troisièmes. »