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Mohamed Saeed
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Nagelsmann ou Howe ? La direction de Manchester United divisée sur le choix du prochain entraîneur, tandis que l’avenir de Michael Carrick reste en suspens

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Manchester United se trouve à un tournant décisif, alors que la direction du club reste divisée sur la personne à qui confier l’équipe pour la suite. Si Michael Carrick est toujours sur le banc pour l’instant, la menace d’une relégation a déclenché d’intenses débats en interne sur l’arrivée éventuelle d’un remplaçant de renom.

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Désaccord interne sur les successeurs potentiels

À Old Trafford, les dirigeants sont actuellement divisés sur l’orientation à donner au poste d’entraîneur à long terme. Alors que les résultats en championnat continuent de se dégrader, Christopher Vivell, directeur du recrutement de Manchester United, serait favorable à la nomination de Julian Nagelsmann.

L’ancien entraîneur du Bayern Munich et sélectionneur de l’Allemagne est considéré par certains comme un tacticien de premier plan capable de moderniser l’effectif. Toutefois, le directeur technique Jason Wilcox pencherait pour un autre profil, préférant l’expérience de la Premier League de l’ancien entraîneur de Newcastle United Eddie Howe, comme le rapporte SportBible.

Cette divergence au sommet survient alors que d’autres candidats de premier plan semblent hors course. Antonio Conte a publiquement écarté l’idée de retrouver un banc après son départ de Naples, tandis que l’ancien sélectionneur de l’Angleterre Gareth Southgate a indiqué qu’il ne cherchait pas à reprendre immédiatement un poste d’entraîneur.

Aucune solution de rechange claire à Carrick

Malgré les spéculations croissantes autour de son poste, la direction de Manchester United semble hésiter à prendre une décision sans disposer d’un plan concret. Le journaliste réputé David Ornstein a livré un point peu rassurant sur la situation, suggérant que l’inaction des dirigeants jusqu’ici témoigne de leur volonté de voir l’équipe en place redresser la barre. « Je pense que la vérité, ici à Old Trafford, c’est qu’ils veulent que Carrick réussisse », a-t-il déclaré sur USA Network. « S’ils voulaient se séparer de lui et changer d’entraîneur, je pense qu’ils l’auraient déjà fait et auraient trouvé une solution provisoire. »

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La situation reste instable, d’autant que Manchester United a récemment glissé dans la zone de relégation de la Premier League après le récent succès de Nottingham Forest. Si une victoire spectaculaire 3-2 contre la Roma en Ligue des champions a offert un répit temporaire et remonté le moral de l’effectif, les résultats en championnat restent une préoccupation majeure pour les supporters.

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Ornstein a ajouté : « Après le résultat obtenu en milieu de semaine contre la Roma, l’état d’esprit s’est amélioré. Voyons maintenant ce qui se passera contre Aston Villa aujourd’hui. La vérité, c’est qu’il n’existe pas de plan précis ici, à Old Trafford, sur la marche à suivre s’ils décidaient de changer d’entraîneur. »

Carrick reste concentré malgré l’incertitude

Manchester United v AS Roma - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4Getty Images

De son côté, Carrick tente de préserver une certaine normalité malgré l’attention intense portée à sa situation. L’entraîneur s’est montré transparent sur ses échanges avec les propriétaires du club, reconnaissant n’avoir reçu aucune garantie particulière quant à son maintien en poste. « Non. On continue comme d’habitude », a-t-il répondu aux journalistes lorsqu’on lui a demandé s’il avait reçu des assurances. « Quoi qu’il arrive, ce qui doit se passer se passera en ce qui concerne le match, et nous devons bien nous préparer. J’ai hâte d’y être. L’autre soir, j’ai dit qu’avant le match [contre la Roma], j’avais vraiment hâte de le jouer. C’était sincère. »

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Carrick espère toujours que les supporters d’Old Trafford soutiendront l’équipe pendant cette période agitée, estimant qu’ils devraient être « pleins d’énergie et optimistes quant à ce qu’ils pourraient voir ». S’il prévoit de poursuivre l’entraînement pendant la trêve internationale avec les joueurs non retenus en sélection, il sait que le résultat contre Aston Villa pourrait déterminer s’il sera toujours au club au retour de l’effectif.

Écrit parMohamed Saeed

Correspondant football pour la région MENA et l’Europe

J’ai commencé ma carrière journalistique en 2011, en me spécialisant dans le journalisme d’investigation. Cela m’a permis d’explorer différents domaines en profondeur et de développer de solides compétences analytiques, jusqu’à ce que je décide de me consacrer à ma première passion : le football. J’ai ensuite couvert l’équipe nationale égyptienne dans toutes ses catégories, le football mondial ainsi que d’autres sports tels que la natation, le tir et le squash.

Ma passion pour le football a commencé sur le terrain, en jouant dans les équipes de jeunes de plusieurs clubs égyptiens. À partir de là, je me suis consacré au suivi du football mondial, dès la Coupe du Monde 1998, ainsi qu’au football local en Égypte. Je ne me suis pas limité à le suivre à la télévision : je continue à assister aux matchs de mon équipe préférée, le Zamalek, le club le plus titré du XXe siècle, depuis les tribunes.

Je n’ai pas d’équipe européenne favorite, bien que je penche pour l’AC Milan en raison de mon admiration pour des stars comme George Weah, Maldini, Gattuso, Kaká, Pirlo, Ronaldinho et Seedorf. Cela a rendu le suivi des historiques Clasico entre le Real Madrid et le Barça encore plus passionnant, tout en restant neutre dans les débats à leur sujet.

Cependant, mes meilleurs moments restent la victoire du Zamalek sur l’Ismaily et la défaite de l’Al Ahly contre l’Enppi, marquée par la tête de Sid Abdel-Naim qui offrit au Zamalek le championnat épique 2002-2003, ainsi que la douce revanche du Milan AC contre Liverpool en finale de la Ligue des Champions 2007 grâce au doublé historique d’Inzaghi.

J’ai eu la chance de travailler pour deux des principales plateformes sportives du Moyen-Orient, Kooora et GOAL.COM, ce qui m’a permis d’acquérir une connaissance approfondie du football arabe et mondial. J’ai eu l’honneur de rejoindre le Syndicat des Journalistes Égyptiens en 2022 et je me spécialise dans la rédaction de contenus sportifs optimisés pour le référencement (SEO) pour Kooora.

Mon équipe préférée de tous les temps : Buffon dans les buts ; défenseurs : Cafu, Maldini, Beckenbauer, Roberto Carlos ; milieux de terrain : Zidane, Iniesta, Lionel Messi ; attaquants : Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo, Maradona.

Au cours de ma carrière, j’ai publié des milliers de reportages, enquêtes et articles sportifs sur Kooora et GOAL.COM. Parmi les plus marquants :

« Que penses-tu du falafel maintenant, Aboutrika ? Arnie Slot détruit le ‘Lobster Club’ et prévoit d’effacer Manchester City ! »

« Retiré du tennis mais son amour pour le Real Madrid est sans fin… Nadal qui a retiré volontairement son maillot du Barça et a créé la moitié de la fortune de Georgina ! »

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