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Manchester United se trouve à un tournant décisif, alors que la direction du club reste divisée sur la personne à qui confier l’équipe pour la suite. Si Michael Carrick est toujours sur le banc pour l’instant, la menace d’une relégation a déclenché d’intenses débats en interne sur l’arrivée éventuelle d’un remplaçant de renom.

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Désaccord interne sur les successeurs potentiels

À Old Trafford, les dirigeants sont actuellement divisés sur l’orientation à donner au poste d’entraîneur à long terme. Alors que les résultats en championnat continuent de se dégrader, Christopher Vivell, directeur du recrutement de Manchester United, serait favorable à la nomination de Julian Nagelsmann.

L’ancien entraîneur du Bayern Munich et sélectionneur de l’Allemagne est considéré par certains comme un tacticien de premier plan capable de moderniser l’effectif. Toutefois, le directeur technique Jason Wilcox pencherait pour un autre profil, préférant l’expérience de la Premier League de l’ancien entraîneur de Newcastle United Eddie Howe, comme le rapporte SportBible.

Cette divergence au sommet survient alors que d’autres candidats de premier plan semblent hors course. Antonio Conte a publiquement écarté l’idée de retrouver un banc après son départ de Naples, tandis que l’ancien sélectionneur de l’Angleterre Gareth Southgate a indiqué qu’il ne cherchait pas à reprendre immédiatement un poste d’entraîneur.

Aucune solution de rechange claire à Carrick

Malgré les spéculations croissantes autour de son poste, la direction de Manchester United semble hésiter à prendre une décision sans disposer d’un plan concret. Le journaliste réputé David Ornstein a livré un point peu rassurant sur la situation, suggérant que l’inaction des dirigeants jusqu’ici témoigne de leur volonté de voir l’équipe en place redresser la barre. « Je pense que la vérité, ici à Old Trafford, c’est qu’ils veulent que Carrick réussisse », a-t-il déclaré sur USA Network. « S’ils voulaient se séparer de lui et changer d’entraîneur, je pense qu’ils l’auraient déjà fait et auraient trouvé une solution provisoire. »

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La situation reste instable, d’autant que Manchester United a récemment glissé dans la zone de relégation de la Premier League après le récent succès de Nottingham Forest. Si une victoire spectaculaire 3-2 contre la Roma en Ligue des champions a offert un répit temporaire et remonté le moral de l’effectif, les résultats en championnat restent une préoccupation majeure pour les supporters.

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Ornstein a ajouté : « Après le résultat obtenu en milieu de semaine contre la Roma, l’état d’esprit s’est amélioré. Voyons maintenant ce qui se passera contre Aston Villa aujourd’hui. La vérité, c’est qu’il n’existe pas de plan précis ici, à Old Trafford, sur la marche à suivre s’ils décidaient de changer d’entraîneur. »

Carrick reste concentré malgré l’incertitude

Getty Images

De son côté, Carrick tente de préserver une certaine normalité malgré l’attention intense portée à sa situation. L’entraîneur s’est montré transparent sur ses échanges avec les propriétaires du club, reconnaissant n’avoir reçu aucune garantie particulière quant à son maintien en poste. « Non. On continue comme d’habitude », a-t-il répondu aux journalistes lorsqu’on lui a demandé s’il avait reçu des assurances. « Quoi qu’il arrive, ce qui doit se passer se passera en ce qui concerne le match, et nous devons bien nous préparer. J’ai hâte d’y être. L’autre soir, j’ai dit qu’avant le match [contre la Roma], j’avais vraiment hâte de le jouer. C’était sincère. »

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Carrick espère toujours que les supporters d’Old Trafford soutiendront l’équipe pendant cette période agitée, estimant qu’ils devraient être « pleins d’énergie et optimistes quant à ce qu’ils pourraient voir ». S’il prévoit de poursuivre l’entraînement pendant la trêve internationale avec les joueurs non retenus en sélection, il sait que le résultat contre Aston Villa pourrait déterminer s’il sera toujours au club au retour de l’effectif.