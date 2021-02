Nagelsmann n'écarte pas une expérience en Premier League

Le jeune coach allemand, Julian Nagelsmann, serait favorable à une aventure dans le championnat anglais dans le futur.

Julian Nagelsmann a offert de l'espoir à ses nombreux prétendants en Premier League. Le coach du RB Leipzig, 33 ans, a admis que travailler en Angleterre pourrait le tenter dans le futur.

Bien qu'il soit plus jeune que de nombreux techniciens du haut niveau, l'Allemand s'est déjà forgé la réputation d'être l'un des meilleurs du circuit. Son travail à Hoffenheim et Leipzig a suscité beaucoup d'intérêt et plusieurs clubs seraient prêts à ouvrir leurs portes s'il décidait de rompre son contrat actuel.

«J'ai un contrat qui court jusqu'en 2023, donc je pense que je vais rester à Leipzig», a déclaré Nagelsmann au Telegraph avant le match de Ligue des champions contre Liverpool mardi. "La Premier League est un championnat très intéressant et je peux imaginer que cela pourrait être un grand objectif d'être un grand manager en Premier League un jour comme Jurgen [Klopp], qui a beaucoup de succès. Cela pourrait être une étape dans le futur."

"Dans le football, on ne peut pas planifier"

"Vous savez, dans le football, ce n'est pas si facile de planifier et se demander 'combien de temps allez-vous être manager à Leipzig? Quand irez-vous en Premier League?". Mais, c'est sûr que je peux imaginer aller en Premier League. Je pourrais aussi imaginer rester entraîneur en Bundesliga pendant toute ma carrière, a-t-il clamé. C'est cool d'être manager dans mon propre pays, j'adore ça. Cela dit, peut-être qu'à l'avenir, nous [lui et Klopp] pourrons nous rencontrer face à face en Premier League, qui sait".

Hoffenheim a promu Nagelsmann de son système d'académie en tant que coach de l'équipe première en 2016. Il avait succédé à Huub Stevens en plein milieu de la saison. Il a obtenu 55 victoires et 43 nuls en 136 matchs avec cette formation de la Bundesliga, l'éloignant d'une possible relégation pour la mener ensuite à une place en barrage de la Ligue des champions.

Leipzig l'a ensuite embauché à l'été 2019 avec un contrat de quatre ans. A son poste actuel, il a poursuivi les accomplissements importants, devant notamment le plus jeune entraîneur à remporter un match à élimination directe de la Ligue des champions et à atteindre les demi-finales de cette compétition. Au total, Nagelsmann a coaché cette formation à 77 reprises, lui offrant notamment 46 victoires.

Pour rappel, il y a deux ans, il a refusé le Real Madrid s'estimant trop jeune pour cette prestigieuse responsabilité. Mais l'intérêt pour ses services reste élevé. Manchester United l'aurait prétendument identifié comme le potentiel successeur d'Ole Gunnar Solskjaer à Old Trafford, tandis que Tottenham serait également désireux d'obtenir sa signature. Des rôles à Liverpool et à Chelsea ont également été évoqués, ce qui lui permettrait de suivre les traces de ses compatriotes Klopp et Thomas Tuchel.