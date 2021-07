Nagelsmann confirme que Lewandowski suscite l'intérêt d'autres clubs

L'attaquant de 32 ans rêverait d'un transfert au Real Madrid et son entraîneur pense que les spéculations sur son avenir sont naturelles.

L'entraîneur du Bayern Munich, Julian Nagelsmann, a déclaré qu'il n'était pas surprenant de voir des équipes s'intéresser à Robert Lewandowski, meilleur buteur du championnat allemand la saison dernière, en raison de son excellente forme ces dernières saisons. Robert Lewandowski, 32 ans, a terminé la saison dernière avec 48 buts toutes compétitions confondues alors que le Bayern remportait un autre titre de Bundesliga.

La forme de la star polonaise a suscité des rumeurs selon lesquelles il pourrait déménager cet été et Julian Nagelsmann dit qu'il a déjà discuté de la question avec l'attaquant polonais, auteur d'un Euro 2020 décevant avec sa sélection nationale qui a terminée dernière de son groupe. "Les rumeurs sur Robert Lewandowski existent depuis des lustres, je pense depuis qu'il a rejoint le Bayern Munich", a-t-il déclaré à Sky Germany.

"Je pense que c'est normal pour quelqu'un qui marque tellement de buts que presque tous les clubs soient intéressés. Je pense que d'une part, Robert Lewandowski sait ce qu'il a au Bayern Munich, ce qu'il a dans cette équipe. Je lui ai parlé et lui ai envoyé un texto. Je n'aime pas beaucoup le premier acte officiel avec un joueur consistant à discuter immédiatement de sa situation contractuelle", a ajouté le nouvel entraîneur des Bavarois.

Lewandowski avait ouvert la porte à un départ en fin de saison

Robert Lewandowski a déclaré en mai qu'il était "ouvert d'esprit" à propos d'un déménagement estival. L'ancienne star du Borussia Dortmund a ajouté : "Je suis toujours curieux d'apprendre une nouvelle langue, une nouvelle culture. Mais si ce sera dans le football ou après ma carrière, même moi, je ne sais pas". Le Real Madrid est l'équipe la plus souvent liée à l'attaquant polonais dans les rumeurs issues de la presse européenne.

Les dernières rumeurs de cette semaine ont déclaré que Robert Lewandowski était désireux et impatient de rejoindre les géants espagnols cet été. Mais des équipes en Angleterre et en Italie seraient également intéressées par la signature de Robert Lewandowski. Après tout, l'attaquant de 32 ans est actuellement ce qui se fait de mieux à son poste, peut-être en compagnie de Karim Benzema, et n'importe quel cador serait intéressé.

Une chose est sûre, Robert Lewandowski est à la croisée des chemins. Du haut de ses 32 ans, le Polonais continue de progresser et de surprendre saison après saison mais s'il veut vivre une expérience ailleurs qu'en Bundesliga dans un top club européen, c'est certainement cet été que la meilleure occasion se présentera. Plus le temps passe et moins Lewandowski aura la chance et l'espoir de rejoindre le Real Madrid.