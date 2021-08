Nagelsmann "confiant" de voir Goretzka prolonger son contrat avec le Bayern

Le nouvel entraîneur du Bayern Munich espère pouvoir pleinement compter sur son milieu de terrain pour la saison à venir.

Julian Nagelsmann est "confiant" dans le fait que Leon Goretzka va prolonger son contrat au Bayern Munich, alors que des rumeurs font état d'un possible transfert à Manchester United.

Goretzka est entré dans les 12 derniers mois de son contrat actuel à l'Allianz Arena et il a été suggéré que le Bayern pourrait laisser partir le milieu de terrain cet été pour éviter de le perdre pour rien en 2022.

Old Trafford a été évoqué comme la prochaine destination la plus probable pour le joueur de 26 ans. United serait prêt à soumettre une offre formelle, mais Nagelsmann a bon espoir qu'il choisisse de rester avec les champions d'Allemagne.

Goretzka a repris l'action pour le Bayern après ses exploits avec l'Allemagne à l'Euro 2020, lors d'une défaite amicale 3-0 contre Naples samedi.

Interrogé pour une mise à jour sur sa situation contractuelle après le match, Nagelsmann a déclaré aux journalistes : "Je ne suis pas assez impliqué pour avoir mon mot à dire tous les jours. Je ne me mêle pas de ces questions.

"Bien sûr, je lui ai parlé de mes projets pour lui. Je lui ai dit que je serais heureux s'il prolongeait et je suis également confiant. Il y a plusieurs sujets impliqués lorsqu'il s'agit de discuter d'une prolongation de contrat.

"Je vais continuer à me concentrer sur le côté sportif des choses et lui montrer qu'il peut être l'un des milieux de terrain les plus dangereux d'Europe. Il a le potentiel pour devenir encore meilleur."

Le Bayern a déjà recruté Omar Richards et Sven Ulreich via des transferts gratuits, tandis que Dayot Upamecano a été officiellement présenté à l'Allianz Arena après avoir accepté de rejoindre le club en provenance du RB Leipzig en février.

Cependant, après avoir vu son équipe perdre ses quatre premiers matches de pré-saison, Nagelsmann est prêt à revenir sur le marché pour trouver des renforts.

L'article continue ci-dessous

"J'ai déjà dit que je reprenais une équipe qui fonctionnait bien, a-t-il déclaré. Je n'ai pas encore eu l'équipe complète. Lundi, nous serons au complet quand les autres reviendront, et ensuite il s'agira de trouver le rythme à l'entraînement.

"Je ne suis pas inquiet de ces scores. Je pense que la première mi-temps d'aujourd'hui était bonne. Nous avions le contrôle et nous avons bien joué, mais nous n'avons pas réussi à créer beaucoup d'occasions dans le dernier tiers.

"Notre tâche en tant que club est de toujours observer le marché. Nous avons une bonne équipe, mais nous pouvons toujours l'améliorer. Tous les entraîneurs du monde veulent avoir la meilleure équipe possible."