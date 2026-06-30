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Germany v Paraguay: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Nagelsmann après la déception de la Coupe du monde : « Je ne démissionnerai pas… Je veux continuer avec l'Allemagne »

Allemagne vs Paraguay
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J. Nagelsmann
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Paraguay
É.-U.

L'entraîneur de la Mannschaft refuse de démissionner.

Julian Nagelsmann, le sélectionneur de l’équipe d’Allemagne, refuse de démissionner après l’élimination prématurée de la Mannschaft en 32es de finale de la Coupe du monde 2026.

Le Paraguay a créé la surprise en éliminant l’Allemagne dès les seizièmes de finale de la Coupe du monde 2026. Après un match nul 1-1 à l’issue du temps réglementaire et des prolongations, les Paraguayens ont remporté la séance de tirs au but 4-3, mardi à l’aube au stade de Boston aux États-Unis.

Grâce à ce succès, le Paraguay accède aux huitièmes de finale et attend désormais le vainqueur du match France-Suède, programmé mercredi prochain à l’aube.

Interrogé par la chaîne allemande Magenta après l’élimination, Nagelsmann a affirmé qu’il n’envisageait pas de démissionner, son contrat courant jusqu’en 2028.

Au sujet de la rencontre, il a analysé, d’après Foot Mercato : « Nous avons mis trop de temps à faire circuler le ballon d’un flanc à l’autre. À un moment donné, nous sommes passés à un jeu plus direct ; nous aurions pu le faire dix fois plus souvent. »

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Il a ajouté : « Dans l’ensemble, nous avons manqué d’efficacité offensive. La déception est immense car nous avons une équipe très équilibrée. La concentration était totale ; il n’y a eu aucune négligence. »

Il a conclu : « Quand on est éliminé d’une compétition, c’est une expérience décisive. Je suis prêt s’ils (les responsables de la Fédération allemande) veulent de moi. S’ils ne veulent pas de moi, ils doivent me le dire. Je veux continuer et je suis disponible. Je ne suis pas du genre à faire marche arrière. C’est hors de question. »

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