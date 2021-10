Nadal soutient Benzema pour le Ballon d'Or

Karim Benzema peut compter sur un nouveau soutien quelque peu inattendu dans la course au Ballon d'Or.

La course au Ballon d'Or est sans doute plus indécise que jamais cette année. Et alors que les votes ont été clôturés ce week-end, il ne reste désormais plus qu'un mois à attendre pour connaître l'heureux lauréat 2021, deux ans après le sixième sacre de Lionel Messi au nez et à la barbe de Virgil van Dijk.

Parmi les prétendants, Robert Lewandowski espère bien rattraper le temps perdu, lui qui aurait sans doute été sacré la saison dernière, si le trophée n'avait pas été annulé par la faute du Covid-19.

Mais du côté du Real Madrid, un certain Karim Benzema a bien l'intention de lui barrer la route. Et l'attaquant triclore a quelques arguments à faire valoir, à comencer justement par son retour en sélection et ses très bonnes performances avec les Bleus, récents vainqueurs de la Ligue des nations.

Mais surtout, le Merengue est intenable sous la tunique blanche, portant à lui tout seul ou presque l'attaque du Real depuis de longs, ce qui lui vaut de nombreux soutiens.

Parmi eux, un grand supporter des Blancos, Rafael Nadal, a dit tout le bien qu'il pensait que KB9. "Mon admiration en tant que joueur, pour l’engagement sportif et le professionnalisme à son âge. Bonne chance et tout mon soutien pour le Ballon d’or 2021", a écrit le joueur de tennis dans un tweet.

Mi admiración como jugador, el compromiso con el deporte y profesionalidad a su edad. Suerte y mi apoyo para el balón de oro de 2021 @Benzema #balondeorobenzema #balondor #balondeoro — Rafa Nadal (@RafaelNadal) October 26, 2021

Nadal est loins d'être le premier à soutenir Benzema, à l'image de Jean-Michel Aulas ou Zinédine Zidane par exemple récemment. "C'est un joueur qui s'associe facilement avec les autres. C'est un joueur qui sait tout faire sur le terrain. C'est le moment parce qu'il est au-dessus. C'est un moment important pour lui, j'espère qu'il pourra être récompensé de ce Ballon d'or", a notamment confié son ancien entraîneur à Madrid.