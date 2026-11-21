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Lors d'une journée exceptionnelle, entre records et décisions historiques, le Real Madrid s'apprête à ouvrir une nouvelle page de sa relation avec l'une des plus grandes légendes du sport mondial. L'Espagnol Rafael Nadal est en effet sur le point d'intégrer officiellement le conseil d'administration du club madrilène, une étape qui illustre la profondeur de son attachement aux Merengues et lui confère un nouveau rôle au sein de l'institution qu'il a toujours déclaré aimer.

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La journée ne se limitera pas à l'hommage rendu à l'un des plus grands joueurs de tennis de l'histoire. L'assemblée générale du club sera également l'occasion de présenter un bilan financier sans précédent : le Real Madrid a franchi la barre du milliard d'euros de recettes pour la troisième année consécutive, et un nouveau record est attendu cette saison.

Rafael Nadal occupe une place à part au sein du club. Il n'est plus un simple socio depuis qu'il a obtenu le statut de membre d'honneur en 2011, et il a l'habitude de prendre place dans la loge présidentielle du stade Santiago Bernabéu lorsqu'il vient suivre l'équipe.

Mais la relation entre la légende du tennis et le club madrilène s'apprête à prendre un nouveau tournant. Sa nomination au conseil d'administration sera en effet soumise à ratification lors de l'assemblée générale extraordinaire, prévue samedi matin dans le pavillon de basket de la Ciudad Real Madrid, à Valdebebas.

Tous les regards seront tournés vers l'unique point inscrit à l'ordre du jour de cette séance extraordinaire : la proposition du conseil d'administration visant à ratifier la nomination de Rafael Nadal Parera comme nouveau membre, conformément à l'article 46 des statuts du club, selon le quotidien espagnol « AS ».

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Nadal, titulaire de 22 titres du Grand Chelem, deviendra ainsi le vingtième membre du conseil d'administration présidé par Florentino Pérez. Il entamera un nouveau chapitre de sa relation avec le Real Madrid, lui dont le nom est depuis longtemps associé au club en tant que l'un de ses supporters les plus célèbres.

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Cette nomination constituera le temps fort de la première assemblée générale tenue par Pérez depuis sa réélection à la présidence du club, le 6 juin dernier.

Les membres du conseil d'administration avaient approuvé la nomination de Nadal lors d'une réunion tenue le 4 novembre, saluant une personnalité qui dépasse ses exploits sportifs, ainsi que son talent, sa détermination, son sens du sacrifice et son esprit de compétition, sans oublier son humilité, son respect des adversaires et son attachement aux valeurs humaines.

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Le conseil a souligné que ces qualités font partie intégrante de l'identité du Real Madrid, rappelant que Nadal a incarné et défendu ces principes tout au long de sa carrière, devenant un modèle pour des millions de personnes à travers le monde, sur les terrains comme en dehors.

Pérez présente un bilan financier record

Avant le moment tant attendu de l'hommage à Nadal se tiendra l'assemblée générale ordinaire, qui comprend plusieurs dossiers importants, à commencer par le rapport annuel du président du club, Florentino Pérez.

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Pérez devrait revenir sur les principaux événements de l'année écoulée et aborder les questions d'actualité qui occupent la direction du Real Madrid, avant de passer au volet financier, marqué par de nouveaux records.

Selon les comptes présentés par le conseil d'administration, le Real Madrid a clôturé la saison 2025-2026 avec un bénéfice de 26,3 millions d'euros, enchaînant ainsi un vingt-sixième exercice consécutif de résultats financiers positifs depuis 2000.

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Les recettes du club ont par ailleurs atteint 1,221 milliard d'euros, tandis que ses fonds propres s'élèvent à 624,4 millions d'euros, confirmant le succès de sa politique économique et commerciale malgré les défis auxquels l'industrie du football est confrontée.

Ces chiffres revêtent une importance d'autant plus grande que le club madrilène a dépassé la barre du milliard d'euros de recettes pour la troisième saison d'affilée, et qu'il s'apprête à franchir un nouveau palier cette saison.

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1,4 milliard d'euros : une nouvelle ambition pour le Real

Le Real Madrid ne compte pas s'arrêter à ces records. Le nouveau budget, qui sera soumis au vote et à l'approbation des socios, prévoit des recettes de 1,4 milliard d'euros pour la saison 2026-2027.

Pour atteindre cet objectif, le club mise largement sur le stade Santiago Bernabéu, qui continue de renforcer ses capacités commerciales et de divertissement, la direction ayant investi 60 millions d'euros supplémentaires dans sa rénovation la saison dernière.

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L'enceinte est désormais proche de fonctionner à pleine capacité, avec l'achèvement de plusieurs projets et de nouvelles installations, dont le plus récent est l'inauguration, la semaine dernière, de la passerelle « Skywalk Bernabéu » au-dessus de la pelouse.

Cette passerelle devrait devenir l'une des principales attractions touristiques de la capitale espagnole pendant la période des fêtes de Noël, notamment grâce à une expérience de divertissement proposée en collaboration avec la société « Kurios » et inspirée de l'un des spectacles les plus célèbres du Cirque du Soleil.

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Le Real Madrid continue ainsi de miser sur la valorisation de ses installations sportives pour en faire des sources de revenus multiples, ce qui renforce sa position économique et lui donne davantage de moyens pour rivaliser, sur le terrain comme en dehors.

Pérez rend hommage aux socios historiques

En marge des préparatifs de l'assemblée générale, Florentino Pérez a reçu vendredi les membres du « Club des Cent », qui regroupe les plus anciens socios du Real Madrid, dans la loge présidentielle du stade Santiago Bernabéu, à l'occasion du traditionnel déjeuner annuel.

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La rencontre s'est déroulée en présence du président d'honneur José Martínez, dit « Pirri », de plusieurs membres du conseil d'administration, ainsi que du directeur des relations institutionnelles, Emilio Butragueño, et du directeur du football, Santiago Solari.

Plusieurs anciennes gloires du club étaient également présentes, parmi lesquelles Roberto Carlos, Paco Buyo, Agustín Rodríguez, Felipe Reyes et Fernando Romay.

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Pérez a adressé un message de reconnaissance aux socios, soulignant que cette rencontre revêt une signification particulière car elle réunit des personnes qui incarnent l'essence de la grandeur du Real Madrid, après avoir transmis de génération en génération la fierté d'appartenir au club.

Le président du club a ajouté : « Je tiens à vous remercier pour toute une vie de dévouement, de fidélité et d'amour pour le Real Madrid. »

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Au terme d'une journée chargée de symboles, Nadal franchira une nouvelle étape dans sa relation avec le club madrilène, passant du statut de supporter et de membre d'honneur à celui de décideur, au moment où le Real Madrid continue d'écrire de nouveaux chapitres de sa réussite sportive et économique.