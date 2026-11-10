Florentino Pérez, le président du Real Madrid, continue de préparer les dossiers du club merengue en vue de la prochaine étape, avec des manœuvres visant à garantir la continuité de son projet administratif, même après son départ de son poste, en plaçant la légende espagnole du tennis Rafael Nadal dans le cercle des candidats potentiels à la présidence à l'avenir, tout en renforçant l'influence d'un groupe de personnalités proches de lui au sein de la structure dirigeante.

Le plan de Pérez ne s'arrête pas à l'aspect administratif, puisqu'il travaille également sur un projet de restructuration institutionnelle du Real Madrid, destiné à dégager une liquidité financière pouvant atteindre un milliard d'euros, tout en préservant l'indépendance du club et en évitant de le transformer en société anonyme sportive.

Le journal catalan « Sport » a rapporté, citant le quotidien espagnol « El Periódico », que Pérez a qualifié la décision d'intégrer Nadal au conseil d'administration du Real Madrid, le 4 novembre, de « coup de génie », en référence à l'importance du timing et à l'impact de cette démarche sur l'avenir du club, la nomination de l'ancienne star du tennis devant être entérinée lors de l'assemblée générale prévue le 21 novembre.

Le journal estime que l'arrivée de Nadal au conseil d'administration représente un coup porté aux ambitions de l'homme d'affaires Enrique Riquelme, qui avait obtenu 35 % des voix lors des dernières élections et aspirait à concurrencer Pérez pour la présidence du club. Mais le président du Real Madrid cherche à préparer un successeur qui jouisse de sa confiance et garantisse la pérennité de sa vision sur le long terme.

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Nadal doit remplir la condition de posséder la qualité de membre du Real Madrid depuis 20 ans pour pouvoir se présenter à la présidence, ce qu'il réalisera en 2031, un an après la fin du nouveau mandat de Pérez. Par ailleurs, toute liste électorale est tenue de fournir une garantie bancaire d'au moins 15 % du budget des dépenses du club.

Dans le cadre de cette réorganisation des centres d'influence, le nom du Marocain Anas Laghrari se distingue comme l'une des personnalités les plus proches de Pérez, après avoir joué un rôle important dans les dossiers stratégiques et financiers, en particulier le réaménagement du stade Santiago-Bernabéu, tandis que Bernd Reichart a assumé un rôle de premier plan dans la gestion des dossiers commerciaux, incluant les parrainages internationaux, l'exploitation du stade et les activités commerciales, sous la supervision du directeur général José Ángel Sánchez.

Le rapport a également signalé la présence grandissante de membres de la famille Pérez au sein de l'entourage du club, parmi lesquels son petit-fils Eduardo Pérez Ortiz, qui travaille dans le domaine des investissements et des opérations stratégiques, ainsi que son fils Florentino Junior et son frère Enrique, vice-président du conseil d'administration.

Sur le plan financier, le projet phare de Pérez consiste à restructurer la situation institutionnelle du Real Madrid, par la vente d'une part minoritaire à des investisseurs financiers contre un milliard d'euros, sans leur accorder le contrôle du club ni le transformer en société anonyme sportive. Les noms de la société « Sixth Street » et des entités liées au milliardaire Bernard Arnault circulent parmi les parties susceptibles de participer à cet investissement.

Pérez avait promis de tenir une assemblée générale extraordinaire pour discuter du projet, mais cette démarche n'a pas encore eu lieu, et il est attendu que l'assemblée générale du 21 novembre se concentre sur la nomination de Nadal, sans aborder la restructuration, ce qui suscite l'inquiétude de certains membres du club.

En revanche, le Real Madrid a reçu un coup de pouce financier après que la mairie de Madrid a reconnu une erreur dans le reclassement des terrains de la cité sportive, ce qui portera les bénéfices liés à ce dossier de 1,46 million d'euros à 98,6 millions d'euros.