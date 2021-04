Nacho : "Si Sergio Ramos prolonge ou que le Real Madrid recrute, cela influencera mon futur"

Le défenseur a nié être en train de négocier avec le club pour prolonger. Il est dans la fleur de l'âge et a déclaré qu'il espère jouer l'Euro.

En fin de contrat en juin 2022, Nacho ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait. Pur produit de la formation madrilène, le défenseur de 31 ans est le quatrième défenseur central dans la hiérarchie mais parvient tout de même à avoir du temps de jeu. En conférence de presse, Nacho s'est exprimé sur son avenir et a avoué que l'avenir de Sergio Ramos aurait forcément un impact sur le sien, sans pour autant préciser si une prolongation du capitaine le condamnerait à partir ou l'inverse.

"Bien sûr, que le Real Madrid prolonge Sergio Ramos ou pas, que le club recrute un ou deux centraux... C’est normal, tout entre en ligne de compte pour mon futur. Je vais suivre tout ça, j’analyserai et je discuterai ensuite avec mon club et ma famille. Je n’ai pas encore parlé avec le club, il me reste encore cette saison et une autre. Je prendrais la meilleure décision pour moi après avoir discuté avec mon club. Ça pourrait bien être le meilleur moment de ma carrière oui. Je ne me suis jamais senti aussi en confiance. C’est un rêve pour moi et j’espère que cela va durer sur le terrain, c’est ce qu’un joueur veut", a expliqué Nacho.

"Je connais Sergio Ramos, c'est un partenaire et un ami. Il a tort, logiquement, d'avoir été blessé à un moment aussi important de la saison que celui-ci. Il est le capitaine et ces moments sont spéciaux pour lui. Je Je ne sais pas ce qu'il pense du club, mais en tant que coéquipier, ami et madrilène depuis que je suis petit, je dis que pour le club, le mieux serait qu'il reste et que pour Ramos, le mieux serait de rester", a ajouté le défenseur du Real Madrid.

"Je suis dans le meilleur moment de ma carrière"

L'article continue ci-dessous

Nacho aimerait terminer sa carrière au Real Madrid et jouer l'Euro : "Si les circonstances le permettent, ce serait génial. Ce serait mon rêve. Mais si je vois qu’à un moment ça devient très compliqué pour moi, je discuterai avec le club. Je parle avec l’entraîneur et le club chaque été, on avance année après année. Mais je suis heureux ici, enchanté d’être à la maison. Je suis très excité de revenir en équipe nationale, j'étais excité dans la dernière liste. Espérons que l'entraîneur change d'avis et peut être sur la dernière liste. Je suis dans un grand moment, le meilleur moment de ma carrière".

"Je suis ravi de continuer à jouer avec ce maillot si spécial, que c'est un rêve depuis que je suis petit. Demain, c'est une soirée spéciale pour continuer à passer de bonnes nuits, comme ces derniers temps. Nous sommes très confiants. Jouer avec trois centraux ? L’équipe prospère dans tous les systèmes, que ce soit dans un système à quatre ou avec une ligne de cinq. Nous sommes sur une bonne série, c’est ça le plus important. On fait bien tout ce que l’entraîneur nous demande", a ajouté l'international espagnol.

Nacho se méfie des Reds : "Être favori ou pas, ça importe très peu. Nous sommes focalisés sur le match de demain. Cette question, on vous la laisse. En général, les quatre attaquants sont spectaculaires, dans le monde entier, ils sont les meilleurs, sans aucun doute. Je suis sûr que non seulement Salah, mais tous les joueurs de Liverpool l'aborderont comme une revanche pour la finale où nous les avons battus, mais nous avons la même envie ou plus".