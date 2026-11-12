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Al Nassr v Al Qadsiah: Saudi Pro LeagueGetty Images
Abobakr El Mokadem
Traduit par

« Nacho en première ligne » : les bonnes nouvelles s'enchaînent pour Al-Qadsiah avant le choc contre Al-Nassr

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Al-Qadisiyah a reçu une bonne nouvelle avant de disputer des matchs importants à l'issue de la trêve internationale en cours, notamment face à Al-Nassr en Roshn Saudi League.

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Al-Hilal occupe la tête du classement avec 30 points en 11 matchs, devant Al-Qadsiah qui compte 28 points en 12 rencontres, puis Al-Nassr, troisième avec le même total mais ayant disputé 11 matchs.

Le journal « Asharq Al-Awsat » indique qu'Al-Qadsiah attend le retour de plusieurs de ses vedettes après la trêve actuelle, et plus précisément des joueurs qui se sont éloignés de l'équipe lors des dernières journées et dont l'absence s'est fait sentir négativement dans plusieurs matchs.

 Nacho Hernández : une force défensive

En tête de cette liste figure le défenseur espagnol expérimenté Nacho Hernández, dont l'absence a pesé sur la moyenne défensive de l'équipe lors de plusieurs matchs importants, notamment face à Al-Hilal dans la lutte pour la tête du championnat, rencontre qu'Al-Qadsiah a perdue sur son terrain (3-2).

L'équipe a également perdu sa présence en tant que capitaine expérimenté sur le terrain, un point qu'a souligné l'entraîneur irlandais Brendan Rodgers dans sa réponse à une question d'Asharq Al-Awsat sur l'impact de son absence lors du match contre Al-Hilal, après que des erreurs défensives manifestes ont eu une incidence sur la défaite.

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À Nacho et à sa rééducation après sa blessure s'ajoutent le joueur uruguayen Nahitan Nández, ainsi que le défenseur Jihad Zakri, dont la blessure a entraîné son exclusion de la liste de l'équipe nationale saoudienne A, qui tient un stage au Qatar.

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Avec des matchs difficiles qui attendent l'équipe après la prochaine trêve et la pression des échéances, du fait de la concomitance entre les matchs du championnat saoudien de Pro League et la Ligue des champions d'Asie d'élite, Al-Qadsiah a besoin de ces joueurs pour l'aider dans son parcours national en championnat ainsi que sur la scène continentale.

Le choc entre Al-Qadsiah et Al-Nassr

La prochaine confrontation avec Al-Nassr, prévue le 4 décembre prochain, représente peut-être l'un des matchs les plus attendus par les supporters de l'équipe afin de se défaire de l'égalité de points avec Al-Nassr, voire de progresser à nouveau au classement, même si ce match sera précédé de plusieurs rencontres pour chaque équipe.

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Un rapide coup d'œil sur les matchs d'Al-Qadsiah contre Al-Nassr depuis le retour d'Al-Qadsiah en Pro League montre qu'il est le seul à avoir dominé Al-Nassr lors des quatre matchs de championnat des deux dernières saisons, que ce soit à Riyad ou à Dammam, signant ainsi une nette supériorité et un atout moral que l'équipe cherche à préserver.

Il est probable que le retour de Nacho intervienne lors de la rencontre face à Al-Fayha le 27 novembre en cours, c'est-à-dire le match qui précède la confrontation avec Al-Nassr en championnat, tandis que le retour de Nández semble devoir être légèrement retardé.

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Des échéances importantes pour Al-Qadsiah

Les échéances d'Al-Qadsiah cette saison se joueront sur plusieurs tableaux : il est en lice en championnat, en Ligue des champions d'Asie d'élite, ainsi qu'en Supercoupe saoudienne prévue au Koweït à partir du 18 décembre prochain, de même qu'en Coupe du Roi, étant la seule équipe de la région de l'Est à être en lice dans l'ensemble de ces quatre compétitions.

Sur le plan des autres blessures, il est probable que le défenseur Walid Al-Ahmad reprenne les entraînements collectifs en décembre prochain, après avoir terminé les étapes de son traitement pour la rupture des ligaments croisés dont il a été victime lors de la rencontre face à Al-Ahli, à la mi-mars dernier, dans le cadre des matchs du championnat de la saison passée, ayant passé près de 8 mois en phase de traitement.

 

Écrit parAbobakr El Mokadem

Rédacteur Senior

Journaliste égyptien depuis 2006, j’ai commencé par couvrir le football local avant de m’orienter vers le football international, notamment les cinq grands championnats européens.

Depuis 2017 et mon arrivée à Kooora, j’ai combiné reportage et analyse approfondie.

J’y ai occupé plusieurs rôles : rédacteur, analyste, traducteur, commentateur et créateur de contenu vidéo.

Ma passion pour le football remonte à 1990, avec la qualification de l’Égypte au Mondial. Je me souviens du match contre les Pays-Bas et du but de Magdy Abdelghani.

Je suis attaché au Real Madrid depuis les années 2000, avec Zidane puis Cristiano Ronaldo.

Le moment clé reste son transfert en 2009.

Aujourd’hui, je travaille comme éditeur desk et spécialiste SEO.

Mon équipe type : Buffon ; Cafu, Beckenbauer, Maldini, Roberto Carlos ; Zidane, Iniesta, Maradona, Pelé ; Ronaldo, Messi, Cristiano.

Articles notables :

– La fin de l’ère Messi ?

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– Les héros méconnus

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