Nabil Fekir annonce la couleur pour le futur

Parti au Real Betis il y a maintenant deux saisons, Nabil Fekir ambitionne de retrouver une place dans l’effectif de Didier Deschamps chez les Bleus.

Alexandre Lacazette, Samuel Umtiti, Corentin Tolisso et Nabil Fekir. Au moment où l’OL en avait le plus besoin, le club rhodanien a pu compter sur son centre de formation pour continuer à tutoyer les sommets français et amortir au mieux la construction du Groupama Stadium.

Un échange de bons procédés qui a permis aux jeunes pousses de se faire un nom à travers l’Europe et d’attirer l’oeil des plus grands.

Du Barça au Bayern Munich en passant par Arsenal, tous ont réussi à passer un cap dans leur carrière même si la vie est loin d’être rose. Tous ? Non, seul Nabil Fekir a en partie raté cette marche, la faute à ce fameux transfert avorté du côté de Liverpool.

Après avoir traîné son spleen pendant une saison de plus à l’OL, le champion du monde 2018 a finalement raillé Séville et le Betis pour sortir de sa zone de confort.

Pas vraiment le choix de carrière qu’on aurait imaginé pour le meneur lyonnais mais finalement, c’est peut-être lui qui joue le plus parmi les anciens pensionnaires de l’académie lyonnaise. Si le Real Betis devait servir de tremplin, Fekir va entamer sa troisième saison dans le club andalou avec qui il va disputer la Ligue Europa.

"Nous sommes heureux de retrouver une compétition européenne, avoue le Français dans une interview à Estadio Deportivo. Le club avait l'habitude de jouer la Ligue des champions ou la Ligue Europa. Nous avons la chance de la jouer cette saison et nous espérons bien faire."

Auteur de 12 buts et 13 passes depuis son arrivée au Betis, Nabil Fekir sait que la compétition européenne peut lui donner de la lumière afin de viser un club plus huppé à 27 ans mais aussi de revenir dans les petits papiers de Didier Deschamps.

Dans le groupe vainqueur de la Coupe du Monde 2018, le Lyonnais a petit à petit reculé dans la hiérarchie, au grès de prestation sans relief en Bleus et en dent de scie à Séville. De quoi l’exclure de la liste pour l’Euro 2020.

"Je veux rejouer pour la France. J'ai de l'ambition et je veux jouer avec les meilleurs et dans les meilleures compétitions, ça m'a fait mal de ne pas aller à l’Euro mais il faut continuer à travailler."