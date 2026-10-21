Le duel de haut niveau a donné lieu à six buts au total, dont quatre inscrits par le Paris Saint-Germain. Le tenant du titre a ouvert le score à la 38e minute grâce à Désiré Doué. Le Français, rapide comme l’éclair, a d’abord contourné plusieurs adversaires avant de conclure avec sang-froid d’une frappe à 17 mètres. Mais une action malheureuse de Yamal avait précédé ce but.

« Ils se sont passé le ballon dans la surface de réparation ! Mais qu’est-ce que c’est que ça ? Sérieusement, quelle absurdité ! », s’est emporté le présentateur Josep Pedrerol dans l’émission espagnole « El Chiringuito ». Le journaliste Quim Domènech lui a donné raison : « C’était Lamine. Il a commis une erreur d’inattention dans la construction du jeu. »

Que s’est-il passé ? Sur cette action, Yamal avait d’abord le ballon dans sa propre moitié de terrain. Au lieu de chercher une passe sûre, il a envoyé avec une désinvolture provocante un ballon piqué vers l’axe, directement sur la tête du milieu du PSG João Neves, qui a ensuite servi Doué. La suite a été fatale au Barça : sa défense n’a plus réussi à arrêter l’ailier.

Lamine Yamal se rachète, mais le PSG riposte sans pitié

Après la pause, le Barça a répliqué par Xavi Espart (55e), avant que Lucas Hernandez ne redonne l’avantage au PSG (72e). Sept minutes plus tard, Yamal s’est racheté en égalisant de nouveau après un superbe solo. C’était déjà le dixième but en douze matches officiels pour le joueur de 19 ans, qui compte en outre dix passes décisives. Mais Paris a eu le dernier mot. Vitinha a d’abord répondu immédiatement (81e), puis Fabian Ruiz a scellé le résultat à la 86e minute.

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Le sans-faute de l’équipe entraînée par Hansi Flick prend ainsi fin. Avec six points en trois matches de Ligue des champions et neuf victoires en neuf rencontres de championnat, cette défaite ne constitue toutefois qu’un léger bémol. Le Clasico de dimanche contre le Real Madrid devrait être bien plus important dans l’immédiat.

« Nous avons joué contre le PSG aujourd’hui en phase de groupes. On ne remporte pas de titres en octobre, mais cela nous montre où nous en sommes », a déclaré Flick après la rencontre. L’ancien sélectionneur de l’Allemagne a néanmoins souligné : « Nous avons encore plusieurs choses à améliorer. »

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Une préparation « pas optimale » pour le Barça, le PSG inquiet pour sa star

Flick a ajouté que la préparation de ce choc n’avait « pas été optimale ». En raison des intempéries en Espagne, l’équipe avait dû modifier ses plans à la dernière minute ce week-end et passer encore la nuit en Andalousie après sa victoire 5-2 chez le Betis Séville. Mais « cela ne doit pas servir d’excuse », a-t-il insisté.

Le PSG a toutefois payé cher sa victoire. Si Ousmane Dembélé et Marquinhos ont eux aussi dû quitter le terrain sur blessure, c’est surtout l’état de Khvicha Kvaratskhelia qui suscite l’inquiétude. Selon L’Équipe, le club de la capitale française craint même que le Géorgien ne se soit rompu un ligament croisé.