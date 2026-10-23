L’homme de 75 ans n’a pas mâché ses mots : « Il est ridicule que l’UEFA ait imaginé un tel format de compétition. Aujourd’hui, n’importe qui peut y participer. L’UEFA ne pense qu’à gagner de l’argent. C’est un monde corrompu. »

Depuis la saison 2024/25, la Ligue des champions se dispute à 36 clubs, contre 32 auparavant. La phase de groupes classique a laissé place à une phase de ligue unique, au cours de laquelle les équipes doivent se qualifier pour la phase à élimination directe.

L’ancien entraîneur du Bayern déplore surtout les écarts de niveau qui, selon lui, se sont creusés entre les équipes. « Cela s’appelle bien la Ligue des champions, non ? Les meilleures équipes doivent y participer. Il y aurait alors moins d’écarts de niveau et donc moins de buts, mais les matches seraient d’un niveau plus élevé et on verrait du bien meilleur football », a déclaré van Gaal.

Pour relever le niveau sportif, le Néerlandais a proposé une nouvelle restructuration et suggéré une répartition selon le niveau des équipes : « Exactement comme au hockey sur glace. Il y a une catégorie A, une catégorie B, et ainsi de suite. Bien sûr, il y a aussi la Ligue Europa et la Ligue Conférence, mais l’UEFA se cache derrière elles. »

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Combien de matches faut-il disputer lors de la phase de ligue de la Ligue des champions ?

Outre la qualité, van Gaal a surtout critiqué la charge de travail imposée aux professionnels. Avec l’élargissement de la phase de ligue, les équipes y disputent désormais huit matches, contre six auparavant. S’y ajoute un tour de barrages préalable à la qualification pour les huitièmes de finale.

« Il y a aussi beaucoup trop de matches, ce qui est en partie dû à la nouvelle phase de groupes élargie de la Ligue des champions. Cela entraîne également davantage de blessures », a expliqué van Gaal.

Selon l’ancien sélectionneur des Pays-Bas, l’UEFA devrait privilégier la qualité plutôt que la quantité : « Cela donnerait des matches de plus haut niveau, plus passionnants. Et il y aurait moins de blessures. Je l’ai déjà dit à l’UEFA il y a 20 ans, mais elle ne m’écoute pas. »