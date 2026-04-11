Samedi, dans la course au titre turc, Fenerbahçe a fait le job en s’imposant 4-0 sur la pelouse de Kayserispor. Le club stambouliote, qui pointe à une longueur de Galatasaray (en lice dimanche contre Kocaelispor), a attendu les arrêts de jeu de la première période pour ouvrir le score.

Il a fallu attendre le temps additionnel de la première période pour voir Fener ouvrir le score à Kayseri. N’Golo Kanté, davantage reconnu pour son travail défensif que pour ses exploits offensifs, a néanmoins frappé : une volée limpide des 20 mètres a fait mouche (0-1).

Fort de cet avantage, le club stambouliote a abordé la seconde période avec plus de sérénité. Le match s’est définitivement scellé à l’heure de jeu : bien servi à l’angle de la surface, Anderson Talisca a ajusté une frappe limpide du gauche pour le 0-2.

Deux minutes plus tard, les Jaunes et Turcs alourdissaient la marque : Dorgeles Nene, servi au cœur de la surface par une défense hésitante, glissait le ballon dans le petit filet (0-3).

À quelques minutes du terme, Talisca, bien servi par Kerem Aktürkoglu, plaça une tête pour conclure le score : 0-4.

À noter que Anthony Musaba est entré en jeu à la 68^e minute pour Fener, tandis que Jayden Oosterwolde, titulaire, a écopé d’un carton jaune en première période et manquera la prochaine rencontre à domicile contre Rizespor.