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N'Golo Kante retrouvera Stamford Bridge mercredi soir, lorsque Fenerbahçe affrontera le Shakhtar Donetsk à Londres. L'ancien joueur de Chelsea reconnaît que ce stade garde une place particulière dans son cœur, mais assure devoir laisser ses émotions de côté. Il salue aussi les nombreux supporters turcs venus en Angleterre.

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Kante retrouve Stamford Bridge avec Fenerbahçe

Kante foulera de nouveau la pelouse de Stamford Bridge mercredi soir, mais il n'affrontera pas Chelsea. Le milieu jouera pour Fenerbahçe contre le Shakhtar Donetsk dans un match décisif à Londres.

Le club ukrainien dispute ses rencontres à domicile dans le stade de Chelsea grâce à un accord conclu entre les deux clubs à la suite de sa relocalisation . Cette situation donne une dimension émouvante au retour de Kante, devenu une légende de Chelsea durant son passage dans l'ouest de Londres. En conférence de presse d'avant-match, le vainqueur de la Coupe du monde 2018 a reconnu que retrouver son ancien stade suscitait chez lui une vive émotion.

Kante laisse ses émotions de côté

Malgré son attachement profond à Chelsea, Kante a assuré qu'il ne se laisserait pas distraire par la nostalgie une fois le coup d'envoi donné. Alors que la qualification est en jeu, il reste entièrement concentré sur la victoire de Fenerbahçe.

« Chelsea et Stamford Bridge comptent énormément pour moi, mais nous sommes désormais concentrés sur le match », a expliqué Kante, cité par Football365. « Être ici me procure une émotion particulière, mais je dois la mettre de côté pour le moment. L'important aujourd'hui, c'est de gagner et de se qualifier. J'espère que nous créerons un nouveau grand souvenir après le match. »

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Kante surpris par le nombre de supporters de Fenerbahçe

Il a également salué les supporters de Fenerbahçe, venus très nombreux en Angleterre pour encourager leur équipe. L'affluence des supporters visiteurs dans la capitale anglaise a surpris le milieu expérimenté. Il estime que leurs encouragements seront un atout majeur face au Shakhtar Donetsk.

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« Fenerbahçe est un club qui veut toujours gagner, c'est dans son ADN », a ajouté Kante. « Honnêtement, je ne m'attendais pas à voir autant de supporters à Londres, mais ce sera une grande force pour nous. »

La qualification en jeu dans l'ouest de Londres

Tout se jouera désormais mercredi soir à Stamford Bridge. Pour Kante, ce rendez-vous offre une occasion rare d'écrire un nouveau chapitre dans un stade où il a connu tant de succès. Porté par ses nombreux supporters venus en déplacement, Fenerbahçe cherchera à faire valoir sa culture de la gagne face au Shakhtar.