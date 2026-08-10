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Abobakr El Mokadem

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N'ayant pas disputé la moindre minute durant la préparation : l'entraîneur de Monaco prend une décision au sujet d'Ansu Fati

Liverpool vs Monaco
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A. Fati
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Barcelone a acheté Monaco

Ansu Fati, l'ancien joueur du Barça recruté définitivement par Monaco cet été pour 11 millions d'euros, était présent à Anfield dimanche pour assister au match amical entre Liverpool et Monaco, mais Filipe Luis, l'actuel entraîneur du club de la Principauté, ne l'a pas intégré au groupe.

Selon le journal « Mundo Deportivo », Ansu Fati (23 ans), Pogba (33 ans) et Folarin Balogun (25 ans) étaient présents à Anfield, mais uniquement pour effectuer quelques courses avant le match entre Liverpool et Monaco.

Filipe Luis souhaite faire preuve d'une grande prudence avec Ansu Fati afin de le protéger d'éventuelles blessures. Le nouvel entraîneur de Monaco veut que l'attaquant, qui a souffert de douleurs musculaires au début de la préparation de la saison, retrouve progressivement le sommet de sa forme physique.

Ainsi, Ansu Fati n'a pas joué une seule minute lors des matches amicaux de Monaco jusqu'à présent.

 Filipe Luis a déclaré que l'ancien joueur du Barça suivait un programme d'entraînement individualisé.

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Monaco cherche à s'assurer de la disponibilité d'Ansu Fati, auteur de 12 buts avec l'équipe la saison dernière (11 en Ligue 1 et un but en Ligue des champions), afin qu'il puisse participer à la rencontre face au Havre lors de la première journée de la saison 2026-2027 de Ligue 1.

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