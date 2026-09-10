Le sélectionneur des États-Unis, Mauricio Pochettino, plaide pour que le titre de Premier League de la saison 2016/17 soit attribué à Tottenham. L’Argentin avait conduit les Spurs à la deuxième place lors de cet exercice, derrière Chelsea, sacré champion avec sept points d’avance sous les ordres d’Antonio Conte.

« Nous aurions dû gagner un titre, un championnat de Premier League. Il aurait dû nous être attribué », s’est plaint Pochettino lors d’un point presse avec des médias britanniques. « Ils ont été punis, ils l’ont reconnu, et puis c’est tout ? Le titre devrait revenir à l’équipe qui a terminé deuxième. »

En toile de fond, il y a la violation par Chelsea de règles relatives aux rapports financiers, aux investissements de tiers et à la formation des jeunes, ce que la Premier League a considéré comme établi, infligeant donc aux Blues une lourde amende de plus de 12,5 millions d’euros et une interdiction de recrutement avec sursis de deux ans.

Le club avait lui-même signalé d’éventuelles infractions au règlement à la Ligue et les avait de facto reconnues. Il s’agit de la période allant de 2011 à 2018. À l’époque, le club appartenait encore à l’oligarque russe Roman Abramovich, le titre de 2017 étant dès lors illégitime selon Pochettino.

Pochettino sur Chelsea : « Ils n’ont pas joué selon les mêmes règles »

« Il est vrai que nous n’avons pas joué selon les mêmes règles. D’accord, maintenant, nous pouvons dire qu’ils ont marqué des buts, gagné des matches, et ainsi de suite. D’accord, mais il est tout à fait juste de dire qu’avant le début de la saison, nous ne nous étions pas présentés avec les mêmes conditions de départ », a pesté le technicien de 54 ans, qui avait piquant entraîné Chelsea lors de la saison 2023/24.

Peut-être que les Spurs auraient pu, « avec les mêmes règles, si nous appliquons les mêmes critères, recruter quelques joueurs qui auraient amélioré l’équipe, ou marquer plus de buts ».

Getty Images

Pochettino ne voulait « pas se plaindre, mais c’est la vérité. S’ils ont reconnu avoir enfreint les règles, alors le titre de Premier League aurait dû revenir à la deuxième meilleure équipe », a-t-il conclu.

« Je n’ai pas peur de dire la vérité. Les supporters de Chelsea vont être en colère contre moi parce que je dis cela, mais si nous avions été à Tottenham et enfreint les règles, je l’admettrais aussi », a conclu Pochettino.