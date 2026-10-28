Mustapha Hadji, légende de la sélection du Maroc, a expliqué la raison des difficultés du Maroc lors des éditions de la Coupe d'Afrique des Nations, alors que l'équipe obtient des résultats remarquables en Coupe du monde.

La sélection marocaine a atteint les demi-finales de la Coupe du monde 2022, meilleure performance arabe et africaine de l'histoire, avant de poursuivre sur sa lancée et d'atteindre les quarts de finale de l'édition suivante.

Pourtant, la sélection du Maroc n'a pas connu le même succès en Coupe d'Afrique des Nations : sur 20 éditions, elle n'a été sacrée qu'à une seule reprise, en 1976, soit il y a 50 ans, tandis que l'identité du vainqueur de l'édition 2025 reste suspendue à une décision du Tribunal arbitral du sport (TAS).

Outre sa qualification pour la finale de la dernière édition du tournoi, la sélection marocaine avait atteint ce même stade lors de l'édition 2004, avant de s'incliner face à son voisin tunisien, pays hôte.

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Au sujet des raisons de ce contraste, Hadji a déclaré, dans un entretien vidéo pour Kooora qui sera publié ultérieurement, « 90 % des joueurs de la sélection marocaine sont à l'origine issus d'Europe et ne maîtrisent pas le jeu sur les terrains africains ».

En revanche, Hadji a cité l'exemple de la sélection égyptienne, la plus titrée en Coupe d'Afrique des Nations, estimant que l'habitude de ses joueurs vis-à-vis des conditions africaines leur confère un avantage dans ce tournoi.

Il a précisé : « 90 % des joueurs de la sélection égyptienne, par exemple, sont des Égyptiens qui ont grandi en Égypte et se sont habitués à la nature des conditions sur le continent africain. »

Hadji a ajouté : « La sélection du Maroc a atteint la finale de la Coupe d'Afrique à deux reprises, en Tunisie en 2004 et au Maroc en 2025, mais elle échoue à chaque fois que le tournoi se déroule dans des pays non arabes, aux conditions difficiles, comme le Gabon et le Cameroun. »

La légende du Maroc a conclu ses propos à ce sujet en déclarant : « Les joueurs du Maroc venus d'Europe manquent également de motivation à chaque fois qu'ils jouent en Afrique, contrairement à ce qui se passe lorsqu'il s'agit de la Coupe du monde, et nous espérons que cette situation changera à l'avenir. »

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