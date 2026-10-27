Mustapha Hadji, légende de l'équipe nationale du Maroc, estime que le Maroc est capable de faire tomber le Brésil et l'Argentine, qui, selon lui, n'ont plus la force qu'ils avaient auparavant. Mais il a, dans le même temps, identifié un point faible notable dans l'effectif de l'entraîneur Mohamed Ouahbi.

L'équipe nationale marocaine est devenue l'une des sélections les plus en vue au monde, et grâce à ses exploits lors des éditions 2022 et 2026 de la Coupe du monde, elle occupe la septième place du dernier classement de la Fédération internationale de football, la FIFA, devançant de grandes sélections.

L'équipe nationale marocaine a consolidé sa place parmi les grandes nations du football mondial, après avoir occupé la septième place du dernier classement de la FIFA, devançant des sélections prestigieuses comme les Pays-Bas, l'Allemagne, la Belgique et l'Italie.

Le Maroc est devancé par un sextuor : l'Espagne, l'Argentine, la France, l'Angleterre, le Portugal et le Brésil, dans cet ordre.

Interrogé sur les trois sélections capables de battre le Maroc à l'heure actuelle, Hadji a cité la France, l'Espagne et l'Angleterre.

Il a déclaré, dans un entretien filmé pour Kooora qui sera publié ultérieurement, « L'équipe de France est très difficile, l'Espagne aussi, bien que nous l'ayons battue en 2022, et la troisième sélection est l'Angleterre. »

Mais Hadji, qui a représenté le Maroc entre 1994 et 2002, ne considère pas que le Brésil et l'Argentine représentent la même menace qu'ils constituaient par le passé ; il estime en effet que l'équipe nationale marocaine est désormais en mesure de les surpasser.

Hadji a expliqué sa déclaration en affirmant : « Le Brésil ne possède plus cette équipe que j'ai connue à la fin des années 1990 et au début du siècle actuel. Il n'a plus Ronaldinho, Ronaldo et Rivaldo. Je considère que ce n'est pas une équipe effrayante à l'heure actuelle ; c'est devenu une équipe ordinaire que le Maroc peut surpasser. »

Il a ajouté : « Quant à l'Argentine, elle a perdu 90 % de sa force après la retraite de Lionel Messi, qui faisait tout, des buts aux passes décisives. Je ne considère pas que le reste des joueurs ait un niveau remarquable, et par conséquent le Maroc est également capable de la battre. »

Hadji dévoile la faille qui l'inquiète au Maroc

Concernant le plus grand point faible des rangs de l'équipe nationale marocaine actuellement, Hadji a insisté sur le fait que « l'axe de la défense » représente un problème majeur.

Il a précisé : « Nous n'avons que le duo Issa Diop et Nayef Aguerd à ce poste, et les remplaçants ne sont pas du même niveau. »

La légende marocaine a ajouté : « Il faut qu'il y ait une abondance de bons joueurs à ce poste, comme c'est le cas au milieu de terrain et en attaque. J'espère que nous aurons 6 défenseurs de haut niveau à l'avenir. »

Quant à savoir si l'équipe nationale du Maroc a regretté le défenseur Romain Saïss, qui a pris sa retraite après la Coupe d'Afrique des nations 2025, Hadji a déclaré : « Oui, parce que c'était un joueur de haut niveau et un leader sur le terrain, et maintenant nous avons Diop et Aguerd. »

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