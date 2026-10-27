Mustapha Hadji, légende de l'équipe nationale du Maroc, a affirmé que le Maroc méritait de remporter la Coupe d'Afrique des Nations 2025 aux dépens du Sénégal en vertu des règlements de la Confédération africaine de football "CAF", soulignant que l'arbitre de la fameuse finale, le Congolais Jean Jacques Ndala, avait commis une grave erreur.

Hadji a déclaré, dans un entretien filmé pour Kooora qui sera publié ultérieurement, "le football est régi par des lois, et la loi dit que si les joueurs quittent le terrain, il y a une sanction, et de manière générale, j'espère que cette crise ne se reproduira pas pour l'avenir du football africain".

Interrogé sur le fait de savoir s'il s'attendait à une décision en faveur du Maroc, il a répondu "si Dieu le veut, car le Maroc n'a commis aucune faute, tandis que les joueurs du Sénégal ont quitté le terrain, et par conséquent la loi dit que le Maroc est en droit de récupérer le titre de la Coupe d'Afrique".

Concernant la demande du Sénégal d'annuler la décision de la "CAF" et de récupérer le titre continental, au motif que l'arbitre a mené le match à son terme et que, par conséquent, le résultat obtenu sur le terrain doit être retenu, Hadji a adressé des reproches à l'arbitre congolais.

Il a expliqué "je considère que l'arbitre a commis une grave erreur lorsqu'il a décidé de poursuivre le match après le départ des joueurs du Sénégal, et il est étrange que l'arbitre assistant vidéo et les responsables de la Confédération africaine aient laissé l'arbitre prendre la décision seul sans intervenir".

L'ancienne star marocaine a poursuivi "les Sénégalais connaissent la loi, et savent très bien ce qui s'est passé, il est vrai qu'ils ont gagné le match sur le terrain, mais ils sont conscients que l'arbitre a pris sa décision afin de préserver l'achèvement du match sans problèmes plus importants".

Puis il a nuancé en disant "mais les règlements de la CAF et de la FIFA stipulent qu'en cas de départ des joueurs du terrain pendant plus de 10 ou 15 minutes, il doit y avoir une sanction".

"Rejeter la décision du TAS nuira à l'avenir de l'Afrique"

Interrogé sur le fait de savoir s'il s'attendait à des contestations de la part de l'opinion publique marocaine à l'égard de la décision si elle venait à être favorable au Sénégal, Hadji a répondu "j'espère que la décision finale s'appliquera à tous, quelle qu'elle soit, mais si Dieu le veut, la décision sera en faveur du Maroc".

La star couronnée du titre de meilleur joueur en Afrique en 1998 a insisté "nous parlons de la loi du football, nous n'avons pas volé la coupe indûment, nous l'avons remportée par la loi conformément aux événements qui se sont déroulés sur le terrain".

Au sujet de l'éventualité d'un recours contre la décision attendue du "TAS", Hadji a conclu ses propos en déclarant "je considère qu'il est difficile d'aller plus loin dans cette affaire, d'autant plus que cela nuira à l'avenir du jeu en Afrique, je veux que le monde sache qu'il existe une loi qui régit le football africain".

Quels sont les détails de la crise entre le Maroc et le Sénégal ?

L'équipe nationale du Sénégal avait battu son hôte marocain sur le score de 1-0 lors de la finale organisée à Rabat le 18 janvier dernier.

Mais la CAF a ensuite accepté l'appel déposé par la Fédération royale marocaine de football visant à déclarer le Maroc vainqueur du titre en raison du retrait des joueurs du Sénégal du terrain, en protestation contre la décision de Ndala d'accorder un penalty aux hôtes dans les dernières minutes du temps réglementaire du match.

Malgré cela, la Fédération sénégalaise n'a pas baissé les bras, puisqu'elle a déposé un recours contre la décision historique et sans précédent de la CAF auprès du Tribunal arbitral du sport "TAS" en Suisse.

De son côté, le tribunal a tenu une audience en présence des représentants du Maroc, du Sénégal et de la CAF au cours de ce mois d'octobre pour trancher l'affaire, et a annoncé que la décision finale serait rendue fin novembre prochain.