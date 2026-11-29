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La finale de la Copa Libertadores perdue 1-0 par son Estudiantes contre Palmeiras a été le dernier match de la carrière de Fernando Muslera, gardien uruguayen né en 1986 : « C'est la fin de ma carrière. Je sais qu'il n'y a pas de plus beau film que celui-ci. Terminer ma carrière sur ce terrain, où j'ai commencé. Avec les supporters d'Estudiantes, auxquels je suis immensément reconnaissant pour les sacrifices qu'ils ont faits pour être ici. Mon cœur est très heureux, au-delà du résultat, pour tout ce que nous avons accompli. »

À propos de la finale perdue : « Je veux féliciter Palmeiras pour le résultat. Cela me semble être une fin de carrière très positive parce que nous sommes venus avec Estudiantes, l'équipe qui m'a accueilli, avec les supporters, avec ma famille, pour nous battre pour la gloire. Je crois qu'il n'y a pas de meilleure fin que celle-ci. Voilà mes émotions, mes sentiments... »

« Ce fut un match difficile et disputé, ils ont trouvé le but sur cette action. J'ai remercié mes coéquipiers pour leur engagement et leur travail ; pendant cette année et demie passée au club, nous nous sommes battus pour la gloire. Je pars extrêmement heureux », a commenté Muslera.

Muslera termine sa carrière avec un bilan de 741 matches en club et 754 buts encaissés. Avec la sélection uruguayenne, il a disputé 137 matches et encaissé 139 buts. Muslera a porté les maillots de Montevideo Wanderers (2004-2007), Nacional (2007-08), la Lazio (2007-2011), Galatasaray (2011-2025) et Estudiantes (2025-26).

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Avec la Lazio, Muslera a disputé 113 matches, encaissé 133 buts et remporté une Coupe d'Italie et une Supercoupe d'Italie. Le gardien uruguayen a passé la plus grande partie de sa carrière à Galatasaray, remportant notamment huit titres de champion de Turquie. Avec l'Uruguay, Muslera a remporté la Copa América en 2011.