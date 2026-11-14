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La Suisse a officiellement assuré son retour dans l’élite de la Ligue des nations après un match nul âprement disputé à Maribor. Si ce résultat confirme sa montée en Ligue A, le sélectionneur Murat Yakin a reconnu avoir été surpris par l’approche tactique de l’équipe à domicile en fin de rencontre.

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La joie suisse après le nul à Maribor

La Suisse a traversé une soirée tendue au stade Ljudski vrt et validé sa montée en Ligue A de la Ligue des nations. Un match nul 0-0 contre la Slovénie a suffi à l’équipe de Yakin pour atteindre son objectif avant l’heure, déclenchant des célébrations au sein du groupe. Ce résultat garantit à la Nati de retrouver l’élite européenne dans la première division de la compétition la saison prochaine, conformément aux attentes élevées placées en elle pour cette fenêtre internationale.

Revenant sur cette réussite, Yakin a rapidement salué la résistance de ses joueurs, très attendus au tournant. « Nous sommes très soulagés, les attentes étaient énormes », a-t-il déclaré, cité par blue Sport. Le sélectionneur suisse a souligné que, si son équipe n’avait pas livré sa prestation la plus offensive, elle avait fait preuve de la discipline tactique nécessaire pour négocier un match international à fort enjeu, surtout à l’extérieur face à un adversaire motivé. « Nous pouvons être heureux et fiers. Les attentes et la pression étaient énormes », a ajouté Yakin.

Yakin surpris par l’approche de la Slovénie

Malgré ce résultat positif, Yakin a reconnu avoir été quelque peu déconcerté par le manque d’empressement des Slovènes en fin de match. Alors que les locaux avaient besoin d’une victoire pour préserver leurs propres espoirs, le sélectionneur suisse s’attendait à un assaut final qui ne s’est jamais vraiment produit. La Slovénie est au contraire restée relativement prudente, un choix tactique qui a finalement servi les intérêts de la Suisse, laquelle a géré la fin de rencontre avec maîtrise.

Cette prudence tactique de l’équipe à domicile contrastait nettement avec de précédentes rencontres, au cours desquelles Yakin avait critiqué les dispositifs défensifs. « J’ai été un peu surpris, à vrai dire. Pour eux, c’était vraiment un match où tout se jouait. Mais je n’étais pas mécontent qu’ils ne jettent pas toutes leurs forces vers l’avant à la fin », a expliqué Yakin.

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De la maturité dans des conditions difficiles

Le match n’a pas été exempt de complications : un problème technique sur l’équipement radio des arbitres a provoqué une interruption de sept minutes en début de rencontre. Cette pause dans le froid aurait pu perturber le rythme d’une équipe moins expérimentée, mais la Suisse a gardé son calme. Yakin a félicité ses joueurs de ne pas s’être laissé déstabiliser par cet arrêt, soulignant la grande maturité dont ils avaient fait preuve pour rester concentrés jusqu’au coup de sifflet final.

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« Nous savions que nous affrontions une équipe solide, forte dans les transitions. Cela n’a pas été facile du tout. Nous devions faire attention à ne pas nous faire surprendre à nouveau sur une contre-attaque bête », a observé le sélectionneur.

Des changements prévus face à l’Écosse

Sa montée en Ligue A désormais officiellement acquise, la Suisse peut se tourner vers son dernier match contre l’Écosse, lundi à Saint-Gall. Cette rencontre sera l’occasion de célébrer sa réussite, et Yakin a indiqué vouloir en profiter pour observer certains joueurs de son groupe qui ont peu joué pendant cette trêve internationale.

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Le sélectionneur a toutefois précisé qu’il ne procéderait pas à un remaniement complet susceptible de compromettre la cohésion de l’équipe. « Nous devons conserver la stabilité et le sérieux nécessaires. Mais nous procéderons certainement à quelques changements », a confirmé Yakin.