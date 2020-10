Munir El-Haddadi ne pourra pas jouer avec le Maroc

L'ancien international espagnol s'est vu refuser la possibilité de défendre les couleurs du Maroc, malgré le changement de règlement de la FIFA.

La Fifa a bloqué le changement de nationalité sportive de l'ancien international espagnol et attaquant de Séville, Munir El-Haddadi. Ce dernier espérait faire ses débuts internationaux pour le lors de la trêve internationale en cours.

Selon un communiqué publié par la Fédération royale marocaine de football, le changement de nationalité du joueur a été interrompu non pas en raison de son apparition avec les seniors espagnols, mais en raison de ses sorties précédentes avec les Espoirs de la Seleccion alors qu'il avait déjà 21 ans.

«Ce rejet est dicté par l'une des clauses de la nouvelle statue [de la Fifa] concernant la participation [de Munir] dans la catégorie des moins de 21 ans», a fait savoir le communiqué, «notamment lors de trois matches avec la sélection espagnole alors qu'il était âgé deux mois de plus que la limite autorisée. La décision n'est pas motivée par la participation d'El-Haddadi avec l'équipe espagnole A.»

Plus d'équipes

L'attaquant, qui aspirait à effectuer ses premiers pas avec Maroc lors du match amical contre le vendredi, avait déjà été empêché de jouer pour les Lions de l'Atlas après avoir fait ses débuts en compétition pour l' lors d'un match de qualification à l'Euro 2016 contre la Macédoine en 2014.

L'article continue ci-dessous

No me rindo y seguiré trabajando para vestir esta camiseta y representar a la selección de Marruecos! 😉 pic.twitter.com/sCr3uKRjMv — munir el haddadi (@Munirhaddadi) October 9, 2020

Munir ne perd pas espoir

Même s'il n'a représenté La Roja que pendant un quart d'heure lors du match, les directives précédentes de la Fifa empêchaient les joueurs de changer de nationalité après une précédente sortie officielle. Tout cela a changé avec la décision du mois dernier de l’instance dirigeante du football mondial, qui a permis aux joueurs de changer de pays à condition que divers critères soient remplis. La FRMF a confirmé qu’elle ferait appel de la décision de la Fifa via la procédure d’appel arbitral auprès du Tribunal arbitral du sport.

"Je n'abandonne pas", a écrit de son côté Munir sur Twitter, "et je continuerai à travailler pour porter le maillot et représenter l'équipe nationale du Maroc."

Après avoir représenté l'Espagne aux niveaux U-19 et U-21 pendant son séjour à Barcelone, Munir n'a plus jamais été rappelé par l'équipe senior, et avait déjà approché la Fifa dès 2017 pour tenter de passer avec le Maroc.